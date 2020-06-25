У МОЗ розповіли, чи потрібен медогляд школярам під час карантину

Незважаючи на карантин, українським школярам до початку нового навчального року потрібно буде отримати довідку про пробу Руф'є, яка підтверджує, що у дитини здорове серце і вона може займатися фізичними навантаженнями.

Про це під час щоденного брифінгу зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас він запевнив, що час до вересня ще є, тому загрози тривалого перебування у великих чергах в лікарнях немає (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медогляд перед школою dniprograd.org

"Щодо підготовки до школи, то є підписана декларація із сімейним лікарем чи педіатром, є відповідна підготовка проходження до школи, проходження лікарів і, в тому числі, щодо цієї проби Руф'є. Є ще час. Ми зняли певне обмеження щодо відвідування лікарів, тому я думаю, що за цей час ще можливо пройти цю пробу. Тим паче, що це стосується здоровя вашої дитини", – звернувся міністр до батьків школярів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тимчасова виконувачка обов'язків міністерки освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що Кабінет міністрів ще не ухвалив рішення про те, чи відпускати дітей до школи з 1 вересня. Воно залежить від того, як розвиватиметься епідеміологічна ситуації в Україні.

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