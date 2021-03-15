У МОЗ відповіли, коли в Україні почнуть вакцинувати вчителів і що буде за відмову

Українцям, які працюють у сфері освіти, щеплення проти коронавірусу почнуть робити після вакцинації військовослужбовців ЗСУ та представників критично важливих структур державної безпеки. За відмову карати не повинні.

Хоча точної дати початку третього етапу імунізації, передбаченого Дорожньою картою, говорити неможливо, оскільки все залежить від графіка поставок вакцини і достатньої її кількості. Про це на запит "Фактів ICTV" повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що в країні потрібно буде вакцинувати 1 428 055 вчителів та інших працівників освіти. Разом із тим остаточна кількість людей для щеплень може відрізнятися після уточнення з боку координаторів щодо вакцинації в кожному регіоні.

Вакцинація в Україні вчителів та інших працівників освіти відбуватиметься на третьому етапі

У МОЗ кажуть, що вакцинацію зазначених професійних груп заплановано робити із залученням мобільних бригад із імунізації. Так, щеплення вчителям робитимуть безпосередньо за місцем роботи.

"Передбачається, що мобільні бригади з вакцинації будуть виїжджати до місць перебування організованих колективів для проведення щеплень сесій", – уточнили в відомстві.

Графік щеплень формуватимуть регіональні координатори, які повідомлятимуть структурним підрозділам ОДА/КМДА з питань освіти, соціального захисту про підготовку до початку вакцинації працівників соціальної сфери, педагогів.

Зі свого боку керівники навчальних закладів формуватимуть списки співробітників установ, які дали згоду на проведення вакцинації, після чого буде узгоджуватися графік роботи мобільних бригад.

"Водночас керівники шкіл та інших навчальних закладів повинні підготувати приміщення для проведення виїзних сесій і забезпечити доступ до процесу вакцинації співробітників закладу", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголошують, що вакцинація проти COVID-19 добровільна, тому примусово нікого не можуть імунізувати, оскільки це суперечить Конституції України. У разі відмови від щеплення вчителів не повинні звільняти з роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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