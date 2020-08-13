У школах України запровадять "коригувальне навчання": у МОН пояснили, для чого

В Україні з 1 вересня вчителі перевірять те, як учні опанували шкільний матеріал на карантині, за системою так званого коригувального навчання.

Це відбуватиметься в перші місяці нового навчального року. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на інформацію від пресслужби Міністерства освіти і науки.

Як пояснюють фахівці відомства, у школах обов’язково будуть перевірятися знання, які діти засвоювали під час вимушеного дистанційного навчання.

У перші місяці в дітей в українських школах буде "коригувальне навчання"

Перевірка, зокрема, відбуватиметься завдяки "коригувальному навчанню".

"Саме в перші місяці 2020-2021 навчального року в школах буде організовано "коригувальне навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати опанування учнями того матеріалу, який припав на карантин", – зазначили в пресслужбі МОН.

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