Навчальні заклади в Запорізькій області масово пішли на карантин. Перелік

Дар'я Дурова Моя Школа 18:14, 4.09.2020

У Запорізькій області через виявлені випадки COVID-19 на самоізоляцію пішли учні та співробітники 13 навчальних закладів, частину зі шкіл, вишів і дитсадків закрито на карантин.

Інформація про спалахи нової інфекції була опублікована 4 вересня на Facebook-сторінці Центру протидії коронавірусу та на сайті Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.

Зокрема, у Веселівському районі COVID-19 підтвердили у дитини, яка 1 вересня відвідувала Веселовську багатопрофільну гімназію. У самоізоляцію і на дистанційне навчання було переведено 26 учнів. Крім того, до 14 вересня призупинено роботу дитячого садка "Казка".

Позитивний тест на коронавірус отримав учитель Широківської школи. Медичне спостереження встановлено за 69 учнями і 39 співробітниками навчального закладу.

Із 4 вересня введено 14-денний карантин у школі №78 у Запоріжжі, в одному з класів Запорізької гімназії з поглибленим вивченням іноземної мови №71, у школі №59, у Запорізькому академічному ліцеї.

У Запоріжжі також введено карантин в яслах-садку №133, закриті п'ять груп у дитячому садку № 274. В останньому одну дитину госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, контактні 110 дітей і 14 вихователів пішли на самоізоляцію.

Тимчасово призупинив роботу дитсадок №148, де COVID-19 заразилася прибиральниця.

У Запорізькому державному медичному університеті зафіксовано найбільший осередок зараження. Там серед студентів з інших країн було виявлено 87 інфікованих. 50 із них вже одужали, 30 знаходяться в ізоляторі, 7 продовжують лікування в стаціонарах.

У Запорізькому спеціалізованому загальноосвітньому інтернаті "Орієнтир" захворів один зі співробітників, який спілкувався тільки з деякими іншими працівниками, а не з дітьми. Усі контактні (6 осіб) пішли на самоізоляцію на 14 діб. Інтернат продовжив роботу.

"Резонансний випадок у місті Бердянськ. У школі №4 у другому класі зареєстрований випадок заносу коронавірусної інфекції. Дитина була контактною на "ковід" по родині.

Лабораторно обстежена 29 серпня, коли закінчився термін самоізоляції, 1 вересня пішла у школу, а пізніше в той же день було отримано позитивний результат тесту. Зараз 32 дитини і вчитель, контактні по класу, знаходяться в самоізоляції під наглядом лікаря", – сказано в повідомленні.

У місті Енергодар 3 вересня позитивний результат тестування отримала дитина зі школи №2, клас пішов у самоізоляцію.

Зазначається, що щодня в Запорізькій області кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зростає: 1 вересня – 30 нових випадків, 2 вересня – 51. За 3 вересня було зареєстровано 60 нових випадків.

Сумарно, в Запорізькій області інфікувалися вже 1 768 осіб.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі захворюваність на COVID-19 виросла в 10 разів і становить 37,42 на 100 тисяч населення. Через це в місті можуть посилити карантин, заявив глава місцевого департаменту охорони здоров'я Валерій Сердюк.

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