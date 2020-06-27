У Зеленського заявили про ймовірність дистанційного шкільного навчання восени

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність переходу більшості українських шкіл на дистанційне навчання восени 2020 року.

Відповідне припущення він висловив на селекторній нараді урядовців, представників правоохоронних органів та очільників обласних державних адміністрацій і міських голів, яку зібрав президент України Володимир Зеленський у зв'язку зі стрімким збільшенням кількості хворих на COVID-19.

Через імовірність дистанційного навчання школярів восени, Данілов висловився про необхідність підготовки відповідних технічних можливостей уже сьогодні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив причину зростання захворюваності COVID-19 в Україні. Він вважає, що спалах можна зупинити, якщо дотримуватися заходів безпеки.

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