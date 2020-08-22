Українських школярів змусили стояти в лікарняних чергах у розпал коронавірусу

Школярів в Україні зобов'язали пройти медогляд перед початком навчального року, незважаючи на карантин.

Як розповіла журналістка LIGA.Life Яна Міланова, діти заради довідки змушені стояти у величезних чергах в лікарнях.

В українських лікарнях діти змушені стояти у величезних чергах заради довідок в школу vesti.irk.ru

"Повністю пройти медогляд тільки у сімейного лікаря, до якого записуєшся в електронну чергу, не можна. Діти, які йдуть в перший клас, а також діти 11, 14-17 років зобов'язані пройти ще кількох фахівців – хірурга, ортопеда, офтальмолога, стоматолога і т.д." – написала вона.

За словами Міланової, часто пройти цих спеціалістів в одній лікарні немає можливості й доводиться записуватися до інших медзакладів. Але навіть без цих фахівців медогляд може затягнутися, оскільки необхідно відстояти чималу чергу в кабінет для проходження проби Руф'є, де також перевіряють слух і зір.

"Кабінет профілактичного огляду школярів працює лише півдня, приймає один фахівець, у живій черзі – кількадесят дітей різного віку. Коли ми зайняли чергу, були 38-і! Весь коридор забитий людьми, хто в масці, хто – без, про дистанцію в 1,5 метра навіть мова не йде", – підкреслила журналістка.

Мама двох різновікових школярів у черзі поскаржилася, що проходить медогляд вже майже тиждень.

"Ми ще в липні хотіли пройти, так лікарі у відпустках були. А тепер такі черги", – сказала вона.

Міланова додала, що якість самого огляду сумнівна.

"В одному невеликому кабінеті шість осіб – дві мами, дві дитини, два медики. Одній дитині намагаються перевірити слух і зір, друга присідає і рахує (у масці), всі одночасно розмовляють, діти плутаються, кому і що говорять, медики обмінюються медкартками, хто, куди й що повинен записувати, плутанина, а в коридорі черга не зменшується", – зазначила журналістка.

В той самий час у сусідньому коридорі вишикувалася інша черга – люди з температурою і застудою на прийом до чергового лікаря.

"Чому не скасували обов'язковий медогляд для дітей в "коронавірусний" рік, дивуються навіть медики. Кажуть, хаотичність у прийнятті рішень породжує нерозуміння і погіршує ситуацію із захворюваністю на COVID-19", – підсумувала Міланова.

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