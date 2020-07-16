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Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

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З початком навчального року, 1 вересня, Україну умовно розділять на зони: "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Освітній процес у навчальних закладах буде заборонений лише у "червоній" зоні.

На засіданні т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет та головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсували деякі майбутні новації, повідомили у пресслужбі Комітету освіти, науки та інновацій.

З 1 вересня Україну поділять на "зони"

З 1 вересня Україну поділять на "зони"

Уряд планує, що навчальний рік в Україні розпочнеться у відповідності до одного з трьох сценаріїв:

  • низький рівень захворюваності: відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі

  • високий рівень захворюваності: освітній процес забезпечується повністю дистанційно

  • середній рівень захворюваності: освітній процес забезпечується у змішаній формі – дистанційно та в закладах освіти, з відповідним дистанціюванням та заходами гігієни

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Як зазначили у комітеті, найбільш вірогідним в Україні вважається третій сценарій. Відтак рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть такими:

  • у пріоритеті – дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту за певних умов

  • скасування масових заходів та екскурсій

  • проведення зборів педколективів у дистанційній формі

  • запобігання скупченню великої кількості людей

  • розмежування потоків школярів, залежно від їхнього віку

  • рекомендоване проведення окремих видів занять на свіжому повітрі та застосування комбінованого навчання.

  • особам із групи ризику (з хронічними, легеневими, розладами імунної системи, захворюванням на цукровий діабет тощо) буде рекомендовано продовжити форму освіти, що максимально відповідає потребам їхнього захисту: екстернатна форма чи дистанційне навчання

  • повністю дистанційна форма навчання для молодшої школи застосовуватися не буде, оскільки визнана неприйнятною.

  • на карантин навчальні заклади закриватимуть на 14 або 7 днів (рішення ще не ухвалено)

  • вчителям не будуть щотижня робити тести

  • іноземні студенти зможуть приїхати в Україну та навчатися.

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Остаточне рішення буде ухвалено на наступному засіданні Кабінету Міністрів.

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Україну поділять на "зони" з 1 вересня: у Раді розповіли, яким буде навчальний процес

Facebook / Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій

Як повідомляв OBOZREVATEL, через імовірне продовження карантину з причини загрози другої хвилі пандемії COVID-19 школярів знову можуть перевести на дистанційне навчання.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Сергій Шкарлет Віктор Ляшко
Місце
Україна
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