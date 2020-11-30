У Раді пояснили, який вигляд матиме школа для 5-річних дітей

Школа для 5-річних дітей, ідея якої обговорюється у Верховній Раді, не є школою в класичному розумінні цього слова.

Про це в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV розповіла народна депутатка України від партії "Слуга народу", членкиня комітету з питань освіти, науки й інновацій Юлія Гришина. "Це не та школа, про яку ми говоримо. Це буде перший клас, але не такий, де діти сидітимуть за партами, це буде перехідний період між садочком і школою", – пояснила вона.

"Ми почали обговорювати питання 12-річної школи, що діти, які вступають до школи у віці 6 років, закінчуватимуть її у 18 років, а ті, хто у віці 7 років, – у 19 років. Ми дискутуємо, чи є в цьому проблема, й аналізуємо досвід інших країн", – повідомила нардепка.

Вона додала, що більшість європейських країн працює саме за такою системою. "Але є і досить велика кількість країн, де ухвалено рішення про те, що діти йдуть до школи з 5 років".

За словами Гришиної, якщо в Україні буде ухвалено рішення щодо п’ятирічних школярів, то "це однозначно не буде так, що 5-річна дитина одягне шкільну форму, візьме рюкзак і піде до школи".

Як писав OBOZREVATEL, глава Міністерства освіти й науки України Сергій Шкарлет повідомив, що відомство вивчає можливість запровадження шкільної освіти для дітей із 5 років. Цю заяву в суспільстві сприйняли неоднозначно.