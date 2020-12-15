В Україні задумали "продовжити" зимові канікули в школах: МОН назвало причину

Дар'я Дурова Моя Школа 20:10, 15.12.2020 Оновлено: 22:09, 15.12.2020

Українські школи можуть оголосити канікули на період локдауну (8-24 січня 2021 року), оскільки тоді навчальним закладам заборонено працювати в очній формі через COVID-19.

Відповідну рекомендацію опублікувало Міністерство освіти України 15 грудня на офіційному сайті. Відомство також надіслало листи про це керівникам місцевих департаментів освіти та науки.

Згідно з постановою Кабінету міністрів (№1236 від 9 грудня 2020-го), на час посиленого карантину – локдауну – учням заборонено відвідувати заклади загальної середньої освіти незалежно від форми власності. Винятки – дитячі садки, а також спеціальні навчальні заклади.

Міністерство попросило школи організувати дистанційне навчання. Це можна зробити, зокрема, за допомогою платформи "Всеукраїнська школа онлайн" (для 5-11 класів). Її запустили МОН та Міністерство цифрової трансформації.

Водночас МОН "рекомендує розглянути можливість за потреби оголосити в цей час канікули".

У цьому контексті Міністерство нагадало, що тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше ніж 30 календарних днів.

Навчальний рік має розпочатися 1 вересня, тривати не менше ніж 175 навчальних днів і закінчуватися не пізніше ніж 1 липня наступного року.

Додамо, згідно з рекомендацією МОН, зимові канікули в школах України пройдуть із 25 грудня 2020-го до 10 січня 2021 року. Однак установи можуть самостійно визначати дати канікул, погоджуючи з місцевими управліннями освіти.

Школи на карантині

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Додамо, локдаун (англ. Lockdown – блокування) – заборона вільно покидати свої будинки й жорстке обмеження пересування в межах міста, регіону або країни.

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