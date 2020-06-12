ЗНО-2020 в умовах епідемії COVID-19 в Україні: учителі й батьки підняли бунт, МОН чинить опір

У Києві вчителі б'ють на сполох через відсутність засобів захисту для учасників зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Уже 15 червня випускники збиратимуться для проведення пробного тестування, а до шкіл передали мінімальну кількість масок, санітайзерів та рукавичок. Окрім того, на місцях навіть немає безконтактних термометрів, щоб вимірювати температуру

Працівники освітніх закладів побоюються, що це може призвести до швидкого розповсюдження коронавірусу серед дітей та викладачів. А Київська міська держадміністрація (КМДА) взагалі скасовує ЗНО для частини випускників. Подробиці – у матеріалі OBOZREVATEL.

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Директорка столичної школи №179 Ірина Чернилевська озвучила сумні реалії щодо створення безпечних умов для проведення ЗНО-2020. Вона опублікувала акт приймання-передавання, згідно з яким до закладу, де буде проходити пробне тестування, надійшло мінімум засобів захисту, їх не вистачить на всіх.

"Для 280 учасників і 49 працівників – 34 маски, рукавичок для персоналу – 0. Санітайзерів – 2 на 18 аудиторій, рідкого мила та паперових рушників по 5 штук на 9 санвузлів, пакет для сміття – 1, пляшка для дезінфекції підлоги – 1", – зазначила вона.

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Окрім того, для школи не виділили жодного безконтактного термометра, а отже, визначати температуру викладачі мають візуально.

"Можна чиновникам у камери обіцяти все, але набити в кабінети по 15 учасників, плюс два інструктори, уповноважена особа. Мені соромно за таку безвідповідальність", – каже директорка школи.

Батьки випускників також не розуміють, як під час карантину та погіршеної епідеміологічної ситуації в країні, в уряді так і не вирішили проблему захисту дітей під час проведення тестування.

"Проведення ЗНО та ДПА у формі ЗНО цього року нагадує захід першотравневої демонстрації в 1986 році. За формою, суттю й турботою про власних дітей. Тільки білі гольфи й піонерські галстуки змінили на білі масочки й рукавички. І так само запевняють, що все безпечно, найбезпечніше. Приходьте, шановні діти, поекспериментуємо", – зазначила одна з матерів Сніжана Бранець.

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Питання із засобами захисту у школах під час проведення ЗНО прояснив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов. За його словами, зараз йдеться про пробне тестування, його оплачують самі учасники.

"Досить дивна ситуація складається, що начебто ніхто й не обіцяв пробне ЗНО забезпечувати, а втім, якщо вже його проводити, то це необхідно. Проходження цього тестування є особистим вибором кожного випускника, це взагалі доступно для будь-якого громадянина. І ця процедура проводиться за кошти учасників, вони роблять певний внесок. Тому питання вже вирішується на місцях проведення пробного ЗНО, хоча я вважаю, що це також мало б бути забезпечено централізовано", – сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

Щодо основної сесії, то Горбачов запевняє, що всі пункти проведення ЗНО мають бути забезпечені необхідними засобами захисту, на що вже виділено кошти, а також залучено спонсорів та міжнародні організації.

Але навіть у цьому разі омбудсмен вважає, що ризики для дітей можна скоротити, якщо МОН погодиться звільнити від ДПА у формі ЗНО тих здобувачів освіти, які не планують цього року вступати до закладів вищої освіти.

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Скасування ДПА у вигляді ЗНО

Головною проблемою під час організації ЗНО, як каже Горбачов, є не лише забезпечення засобами захисту, а й неможливість розсадити всіх учасників на необхідну соціальну дистанцію.

"Нинішні умови ЗНО визначають, що в аудиторії має бути 15 учасників. Така кількість у наявних аудиторіях загалом не дає можливості дотриматися дистанції. В ліпшому разі вона буде складати 1,2 метра за необхідних 1,5. Тому ще з середини квітня ми почали говорити про те, щоб звільнити від ДПА тих, хто не планує вступати до вишів. Це допоможе скоротити кількість учасників ЗНО та покращити заходи безпеки", – пояснює він.

Освітній омбудсмен говорить, що проблема обговорювалася і з Міністерством освіти, але їхня позиція вже декілька місяців залишається незмінною.

"Зараз тривають напружені дискусії з цього приводу, і я не чую реальних аргументів, чому не можна звільнити частину випускників від складання ДПА. Вони кажуть, що так ми можемо нашкодити ЗНО як антикорупційній процедурі вступу до закладів вищої освіти. Інших аргументів немає. Але я наголошую, що скасувати тестування пропонується лише на цей рік, і лише для тих, хто не планує втупати до ЗВО", – каже Горбачов.

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За скасування ДПА у формі ЗНО виступає й народна депутатка від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина. За її словами, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в країні, цілком можливо цього року дозволити випускникам самим вирішувати, проходити тестування чи ні.

"Зараз постає питання, що є діти, які закінчують школу або професійно-технічне училище і які не збираються вступати до ЗВО. І чи можемо ми на сьогодні дозволити цій категорії дітей, лише цього року, як виняток, через епідемію коронавірусу надати право самим обирати, складати ДПА, чи ні", – сказала вона OBOZREVATEL.

"Ми знаємо, що рішення про скасування ДПА у формі ЗНО цього року ухвалили в Києві, інші області поки думають. Найближчим часом має пройти пробне ЗНО, і ми вже отримуємо багато скарг із приводу недостатнього забезпечення необхідними засобами захисту. Ми ще чекаємо до 17 червня і сподіваємося, що буде завезено все необхідне відповідно для протоколу. Але якщо ні? Якщо хтось захворіє? І ставлячи на ваги здоров'я дітей та ДПА у формі ЗНО, я би обирала здоров'я дітей", – каже народна депутатка.

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Чому ж у МОН не поспішають іти назустріч, Гришина пояснює тим, що підготовка до ЗНО займає певний час та витрати на організацію.

"Процес підготовки запустили, кошти витратили, і зараз щось скасувати дуже складно. Але ми щодня спостерігаємо статистику захворюваності, і вона дуже хвилює", – пояснила нардепка.

Поки Київ залишається єдиним містом, яке дозволило складати ДПА у вигляді ЗНО за бажанням випускників. І попри незадовільну реакцію МОН, у КМДА OBOZREVATEL підтвередили, що своє рішення вони не змінили.