Введення контрактів для вчителів пенсійного віку: українці заявили про дискримінацію
Деякі українські вчителі пенсійного віку відмовляються укладати трудові договори зі щорічним продовженням, які передбачає закон про повну загальну середню освіту.
Про це у Facebook повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, зазначивши, що така норма є несвоєчасною і дискримінаційною, а вчителі сприймають її як особисте приниження.
"Закон про повну загальну середню освіту передбачає укладення строкових трудових договорів з учителями пенсійного віку. Що це означає? Що директори до 1 липня мають укласти (і укладають) договори з учителями, які досягли цього віку. На один рік. А потім можуть продовжити... якщо вчитель відмовляється, його мають звільнити", – написала вона.
За словами Буйневич, багато хто з її знайомих вчителів відмовляються укладати такі договори.
"Колеги, яких знаю особисто, відмовляються укладати договори. Сприймають як особисте приниження (бо умови, повторюю, не рівні) і... йдуть. Скажете, гоноровиті? Так. А хіба може бути прикладом безхарактерна людина? Йдуть гарні вчителі. Люди отримують пенсію. Мають можливість займатися репетиторством. А директори не знаходять слів, щоб переконати: ви потрібні дітям, потрібні школі, потрібні освіті", – наголосила вона.
Зі свого боку проти норми закону висловився заступник голови управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергій Дубенко.
"Це дуже принизливо для досвідчених педагогів і ставить їх у нерівні умови з більш молодими колегами, яких підписання подібних контрактів не торкнулося. Але кого хвилюють душевні переживання низькооплачуваних літніх вчителів, переважна більшість яких працюють не за гроші, а за покликанням", – написав він у Facebook.
Також негативно відреагували й українці в соцмережах. На їхню думку, незважаючи на те, що діти більше люблять молодих педагогів, це не додає їм досвіду. Також користувачі погодилися, що така норма є дискримінаційною.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховної Ради України ухвалила закон "Про повну загальну середню освіту" 16 січня. Серед іншого він передбачає переведення деяких педагогів на контракт, впровадження інтернатури для молодих вчителів і скасування російськомовних шкіл.