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"Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?" Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read4 хв
icon 178
"Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?" Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги
Чи може вчитель проводити онлайн-заняття під час повітряної тривоги

Українська педагогиня Юлія Коваль звернулася до батьків та колег щодо дозволу Міністерства освіти та науки проводити уроки під час повітряної тривоги. Зокрема, оголошення про небезпеку не означає припинення освітнього процесу, адже першочергово учні та вчителі повинні перебувати у безпечному місці.

На цьому Коваль зауважила у дописі в TikTok. Якщо після оголошення сигналу повітряної тривоги вчитель або школярі не в безпечному місці, то урок припиняється на час переходу в укриття й потім відновлюється.

"Ви бачили, що МОН офіційно дозволив проводити уроки під час повітряної тривоги. Про що тут йдеться в рекомендаціях? Оголошення сигналу повітряної тривоги під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення освітнього процесу. Першочерговим є перебування учнів і педагогічних працівників у безпечному місці. Якщо на момент оголошення повітряної тривоги педагогічний працівник або учні не перебувають у безпечному місці, тоді урок може бути припинений на деякий необхідний час, щоб перейти в укриття або до іншого безпечного місця. І після їхнього переміщення урок відновлюється", – сказала педагогиня і закликала українців висловити свою думку щодо такого рішення.

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У коментарях користувачі мережі дивувалися, як вчитель може проконтролювати цілий клас дітей, чи дійсно вони перейшли до безпечного місця. Водночас багато хто зауважував, що вчитель не має нести відповідальність за школярів під час онлайн-уроків, а робити це повинні батьки.

''Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?'' Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Українців обурили рекомендації МОН

Джерело: Скриншот

"Ми вже 4 роки проводимо дистанційні уроки не зважаючи на повітряну тривогу, бо в нас вона 24/7. За безпеку дітей несуть відповідальність батьки".

"Звідки можна знати де перебувають одночасно 20-30 учнів під час дистанційного навчання. Вчителям урок вести чи запитувати де ви , вони й камери не всі включають".

''Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?'' Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Мережа обурилася рекомендаціями МОН

Джерело: Скриншот

"Це можливо лише тоді коли одна дитина, а якщо їх двоє або і більше. Як тоді в одній ванні чи коридорі вони будуть навчатися? А якщо мама вчитель і є дитина яка навчається в школі, як тоді проводити уроки і навчатися?"

''Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?'' Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Чи має право вчитель переривати урок через повітряну тривогу

Джерело: Скриншот

"Головне, щоб батьки відповідали за життя дитини під час тривоги на дистанційному навчанні. А поки що це відповідальність адміністрації навчального закладу та вчителів".

А дехто ділився, що саме завдяки тому, що вчитель завершує урок і просить всіх перейти в безпечні місця, вдається зберегти здоровʼя і життя дітей.

''Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?'' Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Чи можна продовжувати урок під час жовтої повітряної тривоги

Джерело: Скриншот

Водночас мама української школярки Дарʼя Максимова з Києва поділилася криком душі через уроки під час жовтої повітряної тривоги. Жінка підкреслювала, що діти начебто мають перейти в умовно безпечне місце, проте цього насправді ніхто не робить. Крім того, за її словами, про перехід до безпечного місця не можна написати в чаті класу, щоб не втрапити в скандал. Максимова обурилася, що дітям складно дивитися в екран і щось запамʼятовувати, коли за вікном відбувається "Афган". Жінка також підкреслила, що під час атаки 25 вересня у Києві загинув хлопчик, який саме навчався під час повітряної тривоги.

Подібні дописи стали ширитися у мережі. На кричущий випадок відреагував і вчитель фізики Руслан Циганков. Під дописом педагога українці висловили свою думку щодо навчання онлайн. Дехто розповів, що під час такого уроку загинула вчителька біології, яка проводила заняття дітям.

''Як учитель повинен дізнатися, що діти в безпечному місці?'' Українців обурив дозвіл МОН проводити уроки під час тривоги

Чи має право вчитель зупинити онлайн-урок під час повітряної тривоги

Нагадаємо, вчителі можуть скорочувати тривалість уроків до 35 хвилин, якщо бачать, що учні втомилися. Крім того, змінюватися може також порядок предметів у розкладі, щоб складний матеріал діти опрацювали у час, коли їм легше концентруватися. На цьому зауважив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. За словами посадовця, головне завдання школи – не формальне дотримання однакової тривалості кожного уроку, а досягнення програмних результатів навчання.

Українці відреагували на заяву міністра освіти. Так, наприклад, колишня очільниця Одеського департаменту освіти Олена Буйневич закликала вчителів не слухати рекомендації про скорочення часу уроку, адже вимоги визначені законом, а рекомендації – ні. Крім того, під час дистанційного навчання педагоги не можуть впевнитися, що діти дійсно перебувають в укритті, щоб продовжити онлайн-урок, чим наражають себе на небезпеку.

У соцмережах освітяни іронізували, зазначавши, що з такою заявою міністра уроки варто робити по 10 хвилин, щоб вчителі теж не втомлювалися. А ще краще їх скасувати взагалі, а залишити лише звіти. Багато хто дивувався, де встигають втомитися діти, адже уроки тривають 45 хвилин.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що МОН запропонувало кілька сценаріїв, як діяти школам і вишам під час тривалих повітряних тривог.

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