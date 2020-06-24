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Як відбудеться ЗНО в Україні: Ляшко озвучив "карантинну" інструкцію

1.3т
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Зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року проводитимуть винятково з дотриманням протиепідемічних вимог. Аудиторії дезінфікуватимуть, а для учасників розроблять маршрути.

Про це повідомив під час брифінгу 24 червня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, у кожному пункті тестування будуть організовані чіткі маршрути заходу учнів до аудиторій. На вході розроблять певні графіки.

Стало відомо, як відбуватиметься ЗНО в Україні

Стало відомо, як відбуватиметься ЗНО в Україні

Усі учасники будуть приходити на здачу ЗНО за визначеним часом, а перед входом їх опитуватимуть про стан здоров'я:

  • з ними спілкуватимуться медики:

  • виміряють температуру;

  • чітко визначать аудиторію;

  • на вході видаватимуть захисні маски

"В аудиторії буде 15 людей. Місця розставлені так, щоб дистанція між учнями була не менше ніж 1,2 метра. По школах розставлені антисептики для обробки рук. В санітарних кімнатах є мило, проточна вода і паперові рушники. Все зроблено для того, щоб безпечно провести ЗНО", – розповів Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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