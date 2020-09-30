Як зменшити ризик зараження COVID-19 у класі: Комаровський дав поради

Для того, щоб зменшити ризик зараження коронавірусом школярів у класі, потрібно дотримуватися відстані в 1,5 метра, підтримувати нормальну температуру і вологість 40-60%.

Про це повідомив відомий український педіатр Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на питання в прямому ефірі. ВІн наголосив, що температура повітря у класі повинна складати +20..+22 градуси.

"Відстань між дітьми 1,5 метра, не кричати, підтримувати нормальну температуру, температуру до 22, краще 20. Підтримувати вологість 40-60%. Завжди, коли можна, тримати відкриту кватирку, на перерві миттєво звільняти клас і все провітрювати. І всі заняття, які можуть проводитися на свіжому повітрі, повинні проводиться на свіжому повітрі", – розповів він.

Комаровський розповів, як зменшити ризик зараження коронавірусом в класі

Комаровський також зазначив, що якщо немає можливості зробити так, щоб дітям було просторо в класі, потрібно вчитися у дві зміни.

Нагадаємо, раніше Комаровський виступив проти дистанційного навчання в школах, назвавши такий варіант катастрофою для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Комаровського, від інфікування коронавірусом COVID-19 вчителів під час спілкування з учнями можуть захистити прозорий екран, інтенсивне провітрювання і респіратори з достатнім ступенем захисту.