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Зеленський назвав "негідниками" ініціаторів поставок шкільних парт із пластиком

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Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на норму про постачання шкільних парт із пластиковим покриттям у рамках проєкту "Нова українська школа".

Глава держави назвав ініціаторів цієї норми "негідниками", передає "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі з представниками бізнесу в Чернівецькій області 8 липня, Зеленському про таку ситуацію розповів один із підприємців. За його словами, в школи зобов'язали постачати парти з натуральної деревини, яка покрита штучним пластиком.

Бізнесмен наголосив, що в Україні немає жодного виробника ламінату та пластика.

"Люди, які це зробили, просто негідники. Спасибі за те, що ви нам це розповіли. Нам важливі українські підприємці, які платять податки в Україні, а не люди, які виводять гроші, роблять із пластику якісь стільці, і нам потім продають", – відповів йому президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна служба якості освіти планувала в 2020 році провести масштабну перевірку шкіл, щоб допомогти їм стати більш якісними.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Освіта в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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