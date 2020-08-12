Зеленський пообіцяв підвищення зарплат вчителям до кінця каденції

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вже до кінця його каденції заробітна плата вітчизняних освітян істотно зросте.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з випускниками, які найкраще склали ЗНО, повідомляється на сайті президента. Зеленський наголосив, що вкрай важливо, аби праця педагогів приносила їм щастя.

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"Наші вчителі повинні більше заробляти, і під кінець каденції всі повинні це відчувати. Люди, які передають знання, мають бути щасливими та не думати про побутові речі чи де і як підзаробити", – сказав президент.

Володимир Зеленський на зустрічі з кращими випускниками України Сайт президента України

Крім того, український лідер виступив з ініціативою про призначення президентських стипендій майбутнім студентам, які набрали максимальну кількість балів під час ЗНО.

"Одна надія на таких, як ви. Тому що нове покоління – це не просто молоді люди, а освічені люди, носії знань", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, Зеленський особисто привітав випускників, які набрали найбільшу кількість балів на ЗНО 2020 року, та зустрівся з ними з нагоди Міжнародного дня молоді. Глава держави наголосив, що влада зробить усе можливе, аби такі люди стали надійною опорою України майбутнього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський говорив, що українські вчителі повинні отримувати не менше ніж $4 тисячі. Втім згодом у його команді визнали цю ціль недосяжною і зазначили, що було б добре, аби педагоги отримували хоча б $500.

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