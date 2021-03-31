Зеленський взявся за реформу профтехосвіти в Україні й створив новий орган

Володимир Зеленський підписав указ про розвиток профтехосвіти

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №130/2021, який регламентує засади розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. Крім того, лідер створив спеціальний орган, котрий опікуватиметься цими питаннями.

Як повідомила пресслужба глави держави, метою документу є сприяння модернізації системи профтехосвіти відповідно до потреб ринку праці, міжнародних стандартів і практик для забезпечення реалізації права громадян на якісну та доступну освіту цього рівня.

Також зазначається, що для успішної професійної діяльності та самореалізації в українців мають бути сформовані відповідні компетентності.

Відтак, задля реалізації зазначених цілей указом Зеленського в Україні створено Раду з питань розвитку професійної (професійно-технічної) освіти як консультативно-дорадчий орган при президентові України та затверджене Положення про неї.

Рада утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах. Персональний склад Ради затверджує особисто президент.

Основними завданнями Ради визначено:

моніторинг розвитку професійної (професійно-технічної) освіти;

аналіз та удосконалення законодавства України у цій сфері;

вивчення тенденцій розвитку ринку праці та прогнозування пріоритетних напрямів і шляхів розвитку освіти;

розробка пропозицій щодо формування сучасних професійних компетентностей у сфері професійної (професійно-технічної) освіти тощо.

"Керівникові Офісу президента України доручається подати у двотижневий строк пропозиції щодо персонального складу Ради. Кабінет міністрів має забезпечити розробку та затвердити до 1 вересня поточного року державну цільову програму розвитку професійної освіти на період до 2027 року, спрямовану на модернізацію системи професійної та професійно-технічної освіти", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, програма має містити заходи щодо вдосконалення системи профтехосвіти та запровадження кращої моделі фінансування діяльності відповідних закладів. При цьому мають враховуватися реальні потреби для забезпечення здобуття сучасних професій.

Так, глава держави наполіг на оновленні змісту такої освіти шляхом розробки та затвердження нових державних стандартів, упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, забезпечення здобувачів професійної освіти сучасними підручниками (посібниками) та їхніми електронними версіями.

Також має передбачатися запровадження ефективних механізмів проходження виробничого навчання, виробничої практики відповідно до актуальних вимог професійних стандартів.

Ще одна вимога – оновлення програм підвищення кваліфікації для викладачів, педагогів професійного навчання, майстрів виробничого навчання таких закладів освіти, а також підвищення престижності їхньої праці, зокрема шляхом запровадження мотиваційних фінансових інструментів оплати праці.

Уряду видано розпорядження про підвищення розміру стипендій учням закладів профтехосвіти та розгляд можливості передачі таких установ у комунальну власність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2020 року Зеленський підписав закон про загальну середню освіту, який спрямований на її реформування. Одним із ключових питань у документі є організація навчального процесу для нацменшин.