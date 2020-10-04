Зеленський запропонував страхувати вчителів в Україні

Президент України Володимир Зеленський сказав, що для вчителів у школах потрібно ввести страхування на випадок захворювання.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, така страховка буде показником того, що про педагогів піклуються.

"Учитель – складна і важлива професія, він або вона не може робити знижку на те, що відбувається поза школою, в особистому житті. Він має бути завжди зібраним і завжди на варті безпеки та розвитку дітей. Ми хочемо боротися за освіту, хочемо допомагати" , – повідомив Зеленський.

За його словами, страховка допоможе вчителям краще розуміти, що держава про них піклується.

"Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми дбаємо про них, відчували себе в безпеці", – додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вже до кінця його каденції заробітна плата вітчизняних педагогів суттєво зросте.