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Зеленський заявив про готовність до переходу на онлайн-школу

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Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна готова до переходу на онлайн-школу в разі другої хвилі епідемії коронавірусу.

На зустрічі з представниками ЗМІ в Полтавській області 1 вересня глава держави зазначив, що повноцінно замінити звичайну школу таким чином все ж не вийде, повідомляється на сторінці президента України в Facebook.

Зеленський назвав умови для переходу на онлайн-школу в Україні. Фото Офісу президента

Зеленський назвав умови для переходу на онлайн-школу в Україні. Фото Офісу президента

"Я розумію, що онлайн-школа – це не вихід, тому що для дітей головне спілкування і відчуття свободи, які можна отримати тільки в школі. Але ми готові до такого формату, якщо буде друга хвиля COVID-19", – зазначив Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що Україна однією з перших в Європі показала, що таке онлайн-школа. І це, на його думку, все ж працює.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в регіонах України, які віднесені до "червоної" зони, новий навчальний рік в школах почався дистанційно.

Зокрема, йдеться про Івано-Франківськ, Калуш та Коломию, Біляївку, Ізмаїл, Дубно, Острог, Бережани, Чортків, Чернівці.

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Автор
Юрій Сергієнко Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Школа
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