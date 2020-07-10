Для випускників з ОРДЛО і Криму скасували ЗНО: Зеленський підписав закон

Випускники шкіл з тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму отримали право вступити до будь-яких українськіх вишів без обов'язкової здачі ЗНО.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомила пресслужба глави держави.

"Ми боремося за молодь на тимчасово окупованих територіях, за їх розум і талант. Тому потрібно максимально заохочувати таких випускників переїжджати на підконтрольну Україні територію, вступати в наші навчальні заклади, вчитися в українській системі освіти", – сказав Зеленський.

Закон розширює права вступу до установ вищої освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму, Донбасу і населених пунктів, що знаходяться на лінії зіткнення. Вони зможуть стати студентами за результатами вступних іспитів або на основі ЗНО – за власним вибором.

Обмежень у виборі вузу немає, проте Міністерство освіти і науки України визначить розмір квот.

Раніше вступ за квотою передбачався тільки для жителів тимчасово окупованого Криму і Севастополя і лише для обмеженого переліку вищих навчальних закладів.

"Закон вступає в силу наступного дня після опублікування", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді стався скандал через обговорення закону про можливості випускників з окупованих територій вступати в навчальні заклади України без ЗНО.

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