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Потоп на заході України завадить дітям вчасно скласти ЗНО: Шмигаль озвучив рішення

1.2т
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Через повені на Західній Україні понад 100 дітей опинилися заблоковані у своїх населених пунктах і не зможуть вчасно скласти ЗНО. Для них організують складання в інші дні.

Про це в середу, 24 червня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, всі діти зможуть скласти ЗНО, але в інший час. Якщо схожа ситуація виникатиме і в інших областях – процедура буде така ж сама.

"Є окрема ситуація щодо того, що понад 100 дітей заблоковані й не зможуть скласти ЗНО. Це питання буде вирішене у всіх областях, якщо така ситуація виникне ще десь, то всі діти зможуть окремо скласти ЗНО – ми визначимо час, процедуру, не потрібно переживати з цього приводу", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпаття, Буковина і Закарпаття.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Повінь на заході України 2020 року
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
ЗНО потоп
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