Пробне ЗНО в Україні проведуть онлайн: інструкція

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, яке скасував Кабінет міністрів, проведуть онлайн.

Учасники зможуть пройти пробне тестування вдома 15 і 17 червня, повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО в Україні можна пройти онлайн newsone.ua

"15 червня об 11:00 учасники пробного тестування можуть зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови та літератури. 17 червня об 11:00 – із того навчального предмету, який був обраний для проходження пробного ЗНО", – йдеться в повідомленні.

Відповіді в сервіс визначення результатів можна буде внести до 19 червня. Він буде працювати з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Кабінет міністрів скасував проведення пробного Зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.