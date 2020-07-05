ЗНО на 200 балів здасть набагато більше абітурієнтів, ніж раніше: в чому справа

У 2020-му кількість абітурієнтів, які наберуть максимальні 200 балів на Зовнішньому незалежному оцінюванні, може виявитися значно вищою, ніж у минулому році.

Про це ZN.UA повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. Він вказав на те, що дистанційне навчання через пандемію коронавірусу має враховуватися при створенні рейтингової шкали.

"Граничний бал "склав/не склав", до якого прив'язана шкала оцінок ЗНО, визначають спеціально створені експертні групи в регіональних центрах. Ми ще раз акцентували їх увагу на те, що, згідно з інструкцією, вони повинні перш за все врахувати обставини, які склалися в державі, – багатомісячний період дистанційного навчання", – сказав Бойко.

Він зазначив, що навчання вдома означало повну відповідальність дитини за результати і мінімальний вплив вчителя не тільки на підготовку, але і на її коригування.

"Тому, порівняно з минулим роком, порогові бали за тест будуть встановлені низькі. Так ми зробили під час пробного тестування. І ця зміна істотна", – сказав Бойко.

Так, якщо в минулому році граничний бал з української мови був 24, в нинішньому на пробному ЗНО – всього 19.

Однак, як додав він, зміну більше відчують абітурієнти, які успішно складуть тестування й "опиняться на верхівці рейтингової шкали".

Як писав OBOZREVATEL, для випускників із підтоплених паводком районів, які не змогли дістатися до пунктів проведення тестування, проведуть окрему сесію ЗНО.