ЗНО в Україні хочуть скасувати: нардепка розповіла про небезпеку іспитів

Якщо замість зовнішнього незалежного тестування в Україні, яке хотіли би скасувати цьогоріч через епідемію коронавірусу, повернуть вступні іспити, з позиції епідеміології це спровокує ще більшу небезпеку інфікування.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила нардепка від партії "Голос" Інна Совсун. Вона також закликала президента Володимира Зеленського висловитися з цього питання, адже йдеться про "300 тисяч знервованих дітей".

"Думала, якщо ми пережили Табачника (Дмитро Табачник, міністр освіти часів Віктора Януковича, який відкрито виступав прости ЗНО. – Ред.), серйозних загроз для атестації вже не буде. Але ми знову повертаємось до старих дискусій. Ті, хто пропонують не проводити атестацію через епідемію, – не кажуть про альтернативу. А вона одна – вступні іспити, які з позиції епідбезпеки – гірше, ніж ЗНО. Тому нам варто за нього боротися", – сказала Совсун.

За її словами, "батьки випускників мають бити на сполох найбільше, бо це тисячі зруйнованих доль і взагалі велика неповага по них".

Чи скасують ЗНО-2020 і що буде з абітурієнтами – читайте в матеріалі OBOZREVATEL, який вийде в найближчі години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, освітній омбудсмен Сергій Горбачов назвав головну проблему пробного зовнішнього незалежного оцінювання, проведеного онлайн 15 червня.