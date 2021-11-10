Когда 1-4 классам в Киеве отменят дистанционку: в КГГА назвали дату и условие

Обучение в 1-4 классах общеобразовательных школ города Киева может быть переведено в очный режим уже с понедельника, 15 ноября. Но для этого должны быть выполнены определенные условия.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский. "Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам на следующей неделе, как минимум, 1-4 классы возвращать к обучению в очном режиме", – сказал он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Если эпидемиологическая ситуация будет позволять, это подтвердят специалисты, медики скажут, что уровень нагрузки на систему здравоохранения позволяет нам возвращать за парты 1-4 классы", – добавил чиновник.

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Он объяснил, от каких именно показателей будут отталкиваться городские власти при принятии такого решения: "Главное, чтобы стремительно не росла статистика по количеству больных ежедневно и чтобы не увеличивалась загрузка коек, подключенных к кислороду".

Отвечая на вопрос, почему в Украине не применен опыт карантина в Европе, где начальная школа продолжила работу в офлайн-режиме, Мондриевский напомнил об уровне вакцинации населения в странах Евросоюза.

"В первую очередь мы должны учитывать уровни вакцинации. В европейских странах, в отличие от нас, он составляет 70% населения", – отметил он.

"Именно поэтому мы и просим, в том числе и родителей, вакцинироваться и настаивать на том, чтобы вакцинировались не только педагоги, но и все работники, в том числе технические, во всех учебных заведениях. Тогда это будет действительно европейский опыт. Когда люди поймут, что вакцинация – это единственный безальтернативный способ противостоять вирусу", – подытожил чиновник.

Жена ведущего "Холостячки" Григория Решетника Кристина возмутилась тем, что в Киеве ученики младшей школы продолжают учиться дистанционно . Их сын Ваня учится во 2 классе, и он вынужден в свои 8 лет большую часть дня проводить за компьютером. А поскольку он еще маленький, Кристине нужно постоянно контролировать, заниматься ли он, – что сложно для мамы троих детей. Поэтому девушка требует от властей Киева вернуть детям учебу в школе.

Школы Киева должны продолжить дистанционно. COVID-19 болеет немало детей, есть и летальные случаи. Так что учащиеся смогут вернуться за парты, когда ситуация с заболеваемостью улучшится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевского городского совета 4 ноября.

Директор департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян пояснила OBOZREVATEL, что постановлением Кабмина №1236 о карантинных ограничениях не запрещается использование дистанционной формы обучения в отношении учащихся 1-4 классов. А ситуация с заболеваемостью серьезная, поэтому нужно прервать цепочку передачи COVID-19.