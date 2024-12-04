1,4 миллиона девушек запрещено посещать школы после возвращения талибов к власти в Афганистане: данные ЮНЕСКО

По меньшей мере 1,4 миллиона девочек в Афганистане лишены доступа к среднему образованию с тех пор, как радикальное исламистское движение "Талибан" вернулось к власти в 2021 году. В ЮНЕСКО говорят, что под угрозой оказалось целое будущее поколение.

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В заявлении международной организации говорится также, что резко сократился и доступ к начальному образованию. За последние три года количество мальчиков и девочек, которые не посещают школу, увеличилось на 1,1 миллиона, передает

"В результате запретов, введенных фактическими властями, по меньшей мере 1,4 миллиона девочек были намеренно лишены доступа к среднему образованию с 2021 года", – заявила ЮНЕСКО.

Это на 300 тысяч больше, чем в предыдущем подсчете, проведенном агентством ООН в апреле 2023 года. Кроме того, отмечается, что в 2022 году в Афганистане в начальной школе обучалось всего 5,7 миллиона девочек и мальчиков, а в 2019 году – 6,8 миллионов.

Также отмечается, что набор в высшие учебные заведения вызывает не меньшее беспокойство – число студентов университетов сократилось на 53% с 2021 года.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле заявила, что Афганистан является единственной страной в мире, в которой запрещен доступ к образованию для девочек старше 12 лет и для женщин.

"Эта ситуация не может не вызывать всеобщего беспокойства. Право на образование не может быть предметом переговоров или компромиссов. Международное сообщество должно оставаться в полной мере мобилизованным, чтобы добиться безусловного возобновления работы школ и университетов для афганских девочек и женщин", – сказала она.

В организации заявили, что встревожены пагубными последствиями "этого все более массового отсева, который может привести к росту детского труда и ранних браков".

Администрация Талибана, не признанная ни одной страной мира, ввела ограничения для женщин, которые ООН охарактеризовала как "гендерный апартеид".

Как сообщал OBOZ.UA, в ЮНЕСКО заявили, что четверть миллиарда детей по всему миру не посещают школы. Наихудшая ситуация в странах Африки к югу от Сахары.

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