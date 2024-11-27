Более 250 миллионов детей во всем мире не посещают школу: где ситуация наихудшая. Отчет ЮНЕСКО

Четверть миллиарда детей по всему миру не посещают школы. Наихудшая ситуация в странах Африки к югу от Сахары, где проживает больше всего подростков, не закончивших школу.

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Такие данные стали известны из официального отчета ЮНЕСКО. Согласно полученным результатам, глобальные усилия по обеспечению образования достигли значительного упадка. Количество детей, посещающих внешкольные заведения, сократилось до 1% за 10 лет.

Значительное недофинансирование образования, особенно в странах с низким уровнем дохода, является одной из главных причин, говорится в отчете.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отметила, что нужно принимать серьезные меры, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к образованию.

"Образование является ключевым двигателем процветающего, инклюзивного и мирного общества. Однако качественное образование рискует стать привилегией немногих, если мы не примем серьезные меры, чтобы дать каждому ребенку во всем мире одинаковый шанс учиться и развиваться. Мы призываем к смелому лидерству, чтобы изменить курс и увеличить инвестиции в образование, в том числе через обновление механизмов солидарности между странами с высоким и низким уровнем дохода", – отметила Азула.

33% детей и молодежи школьного возраста в странах с низким уровнем дохода не посещают школу по сравнению с только 3% в странах с высоким уровнем дохода.

Несмотря на такую статистику, 110 миллионов детей пошли в школу с момента принятия Цели устойчивого развития ООН по образованию в 2015 году. Также количество подростков, окончивших школу, увеличилось на 40 миллионов. Однако разрыв между богатыми и бедными странами остается особенно тревожным.

Согласно отчету, страны с высоким уровнем дохода инвестируют 8543 доллара в ученика, в то время как страны с низким и средним уровнем дохода тратят всего 55 долларов на ребенка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Швеции с 2028 года вступит в силу новая образовательная реформа, предусматривающая, что дети будут идти в первый класс на год раньше, чем сейчас – в шесть лет. Таким образом, в стране должны перейти от обучения на основе игры для младших детей к более формализованному.

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