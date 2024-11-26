Дети пойдут в школу в 6 лет, воспитатели останутся без работы: что предполагает образовательная реформа в Швеции

В Швеции с 2028 года вступит в силу новая образовательная реформа, которая предусматривает, что дети будут идти в первый класс на год раньше, чем сейчас – в шесть лет. Таким образом, в стране должны перейти от обучения на основе игры для младших детей к более формализованному.

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Однако, педагоги такое нововведение критикуют. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что правительство объявило о планах заменить обязательный дошкольный год для шестилетних детей, известный как förskoleklass, на дополнительный год в grundskola (начальной школе).

Министр образования Швеции Йохан Персон сказал, что школа должна вернуться к основам и добавил, что больше внимания будет уделяться раннему обучению детей чтению и письму, а также математике.

"Это должно привести к тому, что у учеников будет больше возможностей развивать базовые навыки, такие как чтение, письмо и счет, и достигать целей в школе", — сказал он.

Однако педагоги утверждают, что такой план противоречит многим исследованиям, которые показывают, что развитие детей до шести лет лучше всего поддерживается игровой обучающей средой. Игры помогают им исследовать, творить и развивать любопытство.

Кроме того, лидеры профсоюзов опасаются, что этот шаг может оставить без работы многих специализированных дошкольных воспитателей.

"Отправляя шестилетних детей в более формализованную школьную среду, мы рискуем потерять основные игровые методы, которые, как было показано, способствуют развитию детей. Это не просто педагогическое предпочтение: исследования подтверждают, что игра является основой раннего обучения и развития критически важных навыков, таких как язык и решение проблем", – сказала Кристиан Эйдевальд, профессор дошкольного образования в Университете Седертерна.

Некоторые эксперты положительно отнеслись к плану. Йоханнес Вестберг, профессор педагогики в Университете Гронингена в Нидерландах, сказал, что этот шаг имеет смысл и приведет шведское школьное образование в большее соответствие с остальной Европой.

"Это, вероятно, будет подразумевать переход förskoleklass к школьным методам обучения. Более традиционная школьная педагогика будет предоставлена ​​уже этим шестилетним детям, но не обязательно повлияет на всю общеобразовательную школу как таковую", — сказал он.

Другие меры в реформе образования в Швеции включают инвестиции в "экстренные школы" для временного перемещения детей, когда в школе возникают проблемы, большие инвестиции в учебники для поддержки среды без гаджетов и финансирование подготовки учителей и воспитателей дошкольных учреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинка в Бельгии рассказала, что в этой стране посещать школу дети также начинают с шести лет, а с двух лет начинают ходить в дошкольные классы. В местных школах у детей нет домашних заданий и печатных учебников.

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