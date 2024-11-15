Без учебников, домашних заданий и родительских чатов: украинка рассказала о начальном образовании в Бельгии

Посещать школу в Бельгии дети начинают в возрасте шести лет. Однако с двух они начинают ходить в дошкольные классы, где малыши изучают первые буквы своих имен, какое-то количество цифр и т.д. Во время таких занятий класс разделяют на маленькие группы и дают разные задания.

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Об этом рассказывает Лариса Левченко в интервью Новой украинской школе, которая временно находиться в Бельгии. Она поделилась, что в местных школах у детей нет домашних заданий и печатных учебников. Кроме того, здесь отсутствуют привычные для украинцев родительские чаты.

В начальных классах школьники изучают письмо, чтение, математику, историю, биологию (строение тела человека), географию и т.д. А уже в средней школе (после 6 класса) могут выбирать более узкую специализацию, например, художественное направление, техническое и другие.

В начальной школе некоторые предметы интегрированы. К примеру, математику совмещают с геометрией. На протяжении уроков учителя изменяют вид деятельности учащихся.

Обучение начинается в 8:30 и длится до 15:30, а уроки длятся около полутора часов. Во время пребывания в школе у детей есть два коротких перерыва на перекус и один большой на обед и прогулку. В это время все школьники должны находиться на улице, несмотря на погоду. Учителя в этот период тоже отдыхают, а за учениками присматривают воспитатели. Они также работают во время каникул, ведь в заведениях организуют отдельные группы для школьников, родители которых не могут проводить с детьми время из-за работы.

Детям не выставляют оценки, а в табелях успеваемости, которые выдают два раза в год, отмечают только уровень – достаточный, средний, высокий. Также к каждому табелю добавляется краткая характеристика, в которой подчеркнуты все хорошие навыки ребенка.

В случае пропусков уроков родители должны обязательно передать записку с объяснением. Если ребенок имеет определенное количество пропусков без причин, его могут не перевести в следующий класс.

Работу организуют с акцентом на практическом обучении, чтобы школьники лучше усвоили правила. Ученики не пользуются печатными учебниками, а учителя готовят материалы с упражнениями, раскрасками, тестами, схемами и т.д. Некоторые задачи школьники выполняют на планшетах и с помощью интерактивных досок.

В среду в школах сокращенный день и дети учатся до 12:30. Это правило установлено на общегосударственном уровне. По наблюдениям Левченко, школьники таким образом не устают к концу недели.

Правила дорожного движения в данной стране дети изучают из начальной школы. Также у них есть практические занятия по езде на велосипеде, которые преподает учитель физкультуры. Во время них ученики вместе с учителями могут выезжать на дорогу и тренировать правила проезда.

С детства школьников обучают готовить блюда на специально оборудованной кухне и ухаживать за растениями. Питание организуют с помощью кейтеринга, а родители ежемесячно выбирают комплексный набор или отдельно каждое блюдо. Также дети могут приносить с собой ланч-боксы. Каждый четверг – фруктовый день, когда нельзя приносить сладкое.

Родители могут пообщаться с учителем, когда забирают детей после школы. Но чаще всего все вопросы решаются на родительском собрании, которое проводится четыре раза в год. Педагог расписывает график и каждому родителю назначает индивидуальную встречу на 10 минут. Все вопросы решаются только в рабочее время. Групп в Viber здесь нет. Зато есть чат, на который писать сообщения может только учитель.

Кроме уроков по езде на велосипедах, школьники также учатся и другим полезным навыкам, рассказывает украинка Мариэль Славская, передает НУШ. Так, на физкультуре может быть плавание или хоккей. Также ученикам проводят урок по спасению утопающих. Дети должны были прыгать в бассейн в одежде и доставать что-то из воды.

Славская делится, что в учебных заведениях территория закрыта. Так что школьники не могут выйти за нее, а посторонние зайти. Кроме того, здесь запрещено приносить телефон. Ежедневно директор встречает родителей и детей на пороге школы, помнит учащихся по имени и даже в курсе их успехов и проблем.

Если же родителям нужно срочно попасть в школу, они могут сделать это только через секретаря. Учителя ведь недоступны во время учебы и не берут трубки, даже если будешь им звонить.

По словам украинки, учителя здесь всегда улыбаются и чувствуется уважение социума к педагогам. К подробной характеристике успехов в обучении родители получают также описание эмоционального состояния ребенка.

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