В три года начинается 'школа': как работают детские сады в Бельгии и почему у них нет дневного сна

В Бельгии отдавать малышей в детсад можно с 2,5 месяцев после рождения, обычно в это время заканчивается декретный отпуск. Частные заведения могут быть организованы в домах нянечек, а группы насчитывают до 8 воспитанников. Стоимость такого пребывания – 500-600 евро (свыше 22 тысяч гривен) в месяц, или 25 евро в день.

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После 2,5 лет дети переходят в "школу для малышей", где у них отсутствует дневной сон, ведь они начинают готовиться к следующему этапу обучения. Здесь с мальчиками и девочками проводят тематические занятия, разные мероприятия и играют. OBOZ.UA собрал доступную информацию о том, как работает дошкольное образование в Бельгии.

Часто подход к детям согласовывается с родителями, которые регулярно получают отчеты о развитии и успехи малыша. Последний год накануне школы мальчики и деовчки начинают полноценно готовиться, а занятия становятся похожими на уроки в младших классах. Таким образом дети постепенно привыкают к новому этапу и переходят дальше в образовательной системе.

Для того чтобы попасть в садик, родители становятся в очередь на первых месяцах беременности. Особенно если они планируют, чтобы их дети посещали государственное учреждение. Однако у частных также создаются списки.

Садики работают при школах, однако несколько отличаются друг от друга. Так есть заведения, где дети могут находиться с 2,5 лет до 7, с 2,5 до 10 и с 2,5 до 18. В последних двух случаях малыши уже никуда не переходят и учатся в школе до окончания.

Следует отметить, что в каждом регионе система дошкольного образования может отличаться.

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