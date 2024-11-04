Лучшая воспитательница Украины назвала 8 трендов, которые следует внедрить в детских садах

Важнейшим трендом, который должен быть в детских садах, это свобода выбора воспитателя. Таким образом, педагогические работники могут самостоятельно выбирать и утверждать программы в дошкольном учебном заведении.

Видео дня

Об этом отмечает лучшая воспитательница Украины Оксана Масовец в интервью Освитории. Педагог назвала 8 трендов, которые следует ввести в детских садах.

Контакт с природой

Еще 5 лет назад родители могли удивляться, почему одежда детей в конце дня загрязнена. Однако сейчас это довольно хорошая практика провести время на природе. Малыши погружаются в интересную новую атмосферу, как исследование луж или прогулку в парке. По словам Масовец, это идеальное сочетание для разностороннего развития.

Обучение через игру

Среда в детсадах должна способствовать социальному взаимодействию между детьми и развивать навыки решения первых проблем. Воспитательница предлагает использовать программу "Шаг за шагом". Таким образом дошкольники могут самостоятельно выбирать, чем именно они будут заниматься, предпочитая одну из ячеек. Например, в "Природе" можно исследовать орешки, их содержание и вкус. В "Центре искусства" рисовать или лепить их, подбирать текстуру и цвета и т.п. В саду создается среда, поощряющая исследовать окружающий мир.

Цифровизация

Дошкольное образование отстает от школ в цифровизации на десятки лет. Детей следует знакомить с элементами информатики, но технических возможностей обычно нет. Потому что современные малыши очень продвинуты и им часто не интересно просто слушать рассказ, а они хотят видеть это на видео. По словам Масовец, за 15 минут занятия дети получат качественный познавательный контент, а сама интеграция технологий может быть разной формы, которая не будет перегружать дошкольников.

Безопасное взаимодействие с детьми в условиях войны

Дети 4-6 лет уже осознают значение слова "война", ведь у многих есть кто-то из семьи, кто служит в Вооруженных силах Украины. Однако в нынешних условиях малыши тревожны и дезориентированы из-за частых воздушных тревог, особенно ночью. С дошкольниками лучше всего проводить игры, чтобы объяснить им, что может происходить в укрытии и при отключении света.

Трудно переживают воздушные тревоги дети с особыми образовательными потребностями, отмечает Масовец. Кое-где приходится привлекать к работе психологов. Однако, воспитателям важно даже без такого специалиста быть рядом с малышами и оказать им поддержку через контакт, ведь слова часто не действуют в таких случаях.

Педагогическое партнерство

Такое партнерство предполагает вовлечение родителей или других членов семьи в процесс в пределах садиков и вне их. Таким образом удается приобщить взрослых к образовательной деятельности, воспитательной работе. Педагог замечает, что приобщить всех родителей не удается, за неимением места, но трижды в неделю всегда кто-то может посетить занятия.

Развитие социальных навыков

Навыки договариваться, делиться, действовать поочередно и разрешать конфликты – важны для социального развития и имеют большое значение для успеха в дальнейшей жизни малышей. Этому всему дети учатся через игру, поэтому важно научить его в радость взаимодействовать со сверстниками.

Инклюзия

Главное правило для таких детей – они не должны чувствовать, что они иные и к ним другое отношение, уверяет воспитательница. Однако все родители в группе должны знать, что в группе есть дошкольники на инклюзивном обучении. Это помогает в определенных моментах взрослым лучше понять, почему в какой-то момент малышу что-то позволили или не сделать.

Также полезно создать игровую инклюзивную среду, где будет интересно каждому воспитаннику.

Волонтерство со старшими детьми

Дошкольников можно привлекать в волонтерство путем изготовления каких-то вещей для военных. Кроме того, детям приятно складывать небольшие свертки с открытками. Больше всего они радуются, когда получают письма с фото от защитников. Обычно воспитательница объясняет, что у кого-то из группы есть папа-военный и спрашивает, чем ему можно помочь, например, когда становится прохладно. Воспитанники вовлекаются в процесс с удовольствием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучшая воспитательница Украины опровергла 6 мифов о государственных детских садах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!