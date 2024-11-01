Дети не хотят есть, педагоги злые и безразличные. Лучшая воспитательница Украины опровергла 6 мифов о государственных детских садах

Дошкольный период очень важен в развитии ребенка и закладывает основу для будущего обучения. Поэтому немало родителей не всегда выбирают государственный сад, а предпочитают частный.

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Например, существуют мифы, что дети отказывают от еды, а педагоги злые, безразличные и не уделяют достаточно внимания малышам. Лучшая воспитательница Украины Оксана Масовец в интервью Освитории опровергла предубеждение о государственных учреждений.

Ужасные условия

По словам Масовец, частный садик не всегда будет лучше коммунального. Ведь есть такие, у которых есть комфортные условия и отзывчивые педагоги. Обычно у них безумные очереди на запись и туда тяжело попасть.

"Будет ли сад привлекательным для родителей – зависит от тандема "администрация и учитель дошкольного образования", – уверяет педагог.

Злые и безразличные воспитатели

Такой миф возникает из-за низких зарплат у воспитателей, которые якобы из-за этого будут плохо относиться к детям. В небольших городах педагоги государственных учреждений получают немногим меньше частных. Однако коммунальные учреждения не всегда открывают работавшие в этом секторе люди, а в штат часто берут бывших воспитателей госсадов. В первую очередь, по словам Масовец, действует человеческий фактор.

Невкусная еда

Педагог заверила, что сейчас нет той пищи, которую вспоминают поколения "миллениалов" и "бумеров". Поэтому дети питаются примерно одинаково, что в частном и в государственном садах. Меню утверждают руководители заведений, поэтому все зависит от их желания идти в ногу со временем.

Не будет хватать внимания

Обычно в государственных садах около 20 детей, говорит Масовец, а в частных – до 10. Однако, по ее словам, заинтересованный воспитатель знает, как выстроить деятельность в группе. Кроме того, в большом коллективе возникает много разных мнений и идей и есть ощущение большой командной работы.

Властвует авторитарная педагогика

Такое понимание – пережиток с советских времен и этот период уже давно истек, уверяет педагог. Ведь в садах работают молодые, улыбающиеся и современные воспитатели.

Двери государственного детского сада закрыты для родителей

Такая позиция зависит от руководителей учебных заведений. Массовец советует воспитателям показывать родителям, что они готовы быть другом для их ребенка. Кроме того, в настоящее время важно приобщать семьи к педагогическому партнерству в саду. Таким образом, взрослые увидят, как проходит образовательный процесс и то, чего не было в их детстве.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что при МОН откроют детсад для детей сотрудников.

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