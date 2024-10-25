Хотите, чтобы 15-летний подросток имел аналитическое мышление? Найдите качественный детский сад! Министр образования Эстонии дала рекомендации украинцам

Для того чтобы 15-летний подросток имел креативное, аналитическое мышление в математике или в фундаментальных науках, важно уделить внимание его обучению и развитию еще в детском саду. Чем эффективнее будут развиваться навыки детей в дошкольный период, тем лучше они будут иметь результаты в будущем.

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Об этом отмечает министр образования Эстонии Кристина Каллас в интервью Еспресо. Она подчеркивает, что всегда рекомендует пользоваться эстонской дошкольной системой, чтобы сделать образование в стране столь же качественным.

"Результат ученика в 15-летнем возрасте закладывается в детском саду, потому что дошкольное образование является фундаментом. Если вы хотите, чтобы 15-летний подросток был способен на креативное, аналитическое мышление в математике или в фундаментальных науках, очень важно, как вы учите и развиваете ребенка в детском саду. Когда им 3, 4 и 5 лет", – объясняет чиновница.

Она добавляет, что в дошкольный период дети не учатся академическим навыкам или письму, ведь в этом возрасте это не нужно. Вместо этого, малыши овладевают навыками самоконтроля, саморегулирования. По ее словам, когда ребята попадают в школу, они должны уметь все, что будет помогать в усвоении обучения.

"Как только они узнают, как учиться, как получать знания, они будут эффективно изучать математику, начнут читать. Поэтому наше дошкольное образование, система дошкольного воспитания – это то, что я всегда рекомендую, когда спрашивают, как сделать и наше образование таким же качественным, как ваша, в Эстонии", – добавила Каллас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем секрет эстонской системы образования, являющейся одной из лучших в мире.

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