Хотите, чтобы 15-летний подросток имел аналитическое мышление? Найдите качественный детский сад! Министр образования Эстонии дала рекомендации украинцам

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Хотите, чтобы 15-летний подросток имел аналитическое мышление? Найдите качественный детский сад! Министр образования Эстонии дала рекомендации украинцам

Для того чтобы 15-летний подросток имел креативное, аналитическое мышление в математике или в фундаментальных науках, важно уделить внимание его обучению и развитию еще в детском саду. Чем эффективнее будут развиваться навыки детей в дошкольный период, тем лучше они будут иметь результаты в будущем.

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Об этом отмечает министр образования Эстонии Кристина Каллас в интервью Еспресо. Она подчеркивает, что всегда рекомендует пользоваться эстонской дошкольной системой, чтобы сделать образование в стране столь же качественным.

Хотите, чтобы 15-летний подросток имел аналитическое мышление? Найдите качественный детский сад! Министр образования Эстонии дала рекомендации украинцам

"Результат ученика в 15-летнем возрасте закладывается в детском саду, потому что дошкольное образование является фундаментом. Если вы хотите, чтобы 15-летний подросток был способен на креативное, аналитическое мышление в математике или в фундаментальных науках, очень важно, как вы учите и развиваете ребенка в детском саду. Когда им 3, 4 и 5 лет", – объясняет чиновница.

Она добавляет, что в дошкольный период дети не учатся академическим навыкам или письму, ведь в этом возрасте это не нужно. Вместо этого, малыши овладевают навыками самоконтроля, саморегулирования. По ее словам, когда ребята попадают в школу, они должны уметь все, что будет помогать в усвоении обучения.

Хотите, чтобы 15-летний подросток имел аналитическое мышление? Найдите качественный детский сад! Министр образования Эстонии дала рекомендации украинцам

"Как только они узнают, как учиться, как получать знания, они будут эффективно изучать математику, начнут читать. Поэтому наше дошкольное образование, система дошкольного воспитания – это то, что я всегда рекомендую, когда спрашивают, как сделать и наше образование таким же качественным, как ваша, в Эстонии", – добавила Каллас.

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