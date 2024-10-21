Учителей уважают, у них большой авторитет: в чем секрет эстонской системы образования, которая является одной из лучших в мире

В Эстонии учителя обладают большим авторитетом в обществе, что позволило создать сильную и устойчивую систему образования. Именно поэтому, если страны хотят достичь такого же уровня, они должны сосредоточиться на подготовке педагогов, их уровне компетентности и самостоятельном принятии решений.

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Об этом отмечает министр образования Эстонии Кристина Каллас в интервью Эспрессо. По ее словам, автономия учителей, уровень их профессиональных навыков и высокая ценность образования в обществе помогают создать сильную систему.

"Учителя очень уважают, именно они имеют очень сильный авторитет в обществе. И я думаю, что это важно. Потому что если вы хотите иметь очень сильную и устойчивую систему образования, ваши учителя являются ключевыми здесь. И в каждой нации любое золото, на которое вы можете опираться, ваше золото – это ваши учителя. И вы должны сосредоточиться на подготовке учителей, их уровне компетентности, самостоятельности учителей в принятии решений, в педагогической системе", – рассказывает чиновница.

Она отмечает, что в 1992-1993 годах в стране была полностью децентрализована система образования и переорганизована подготовка учителей и планов. До этого периода в эстонских советских школах педагоги преподавали официальную программу, если кто-то наблюдал. Однако также была разработана и неофициальная программа, по которой учили детей тайно. То есть действовала двойная система образования.

В настоящее время завершилась интеграция русских школ в эстонскую систему. Она длилась около 30 лет и была сложной.

Каллас уверяет, что Эстония – не религиозная нация, однако часто здесь можно услышать, что религия этой страны – это образование. Кроме того, дети понимают, что ходить в школу – это упорный труд и они должны прилагать усилия и вкладывать всю энергию в обучение. В то же время учителя и родители со своей стороны делают то же самое.

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