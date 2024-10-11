Британские дети – самые несчастные в Европе: результаты исследования
Дети Великобритании стали самыми несчастными по сравнению со своими европейскими сверстниками. Так, 25,2% учеников этой страны указали на недовольство, за ними следуют школьники Польши – 24,4% и Мальты – 23,6%.
Среди указанных причин оказались нехватка денег на еду, невозможность родителями организовать им отпуск, внешкольные мероприятия или празднование особых событий, передает Euronews. Также негативно на чувствах подростков отражается, что 50% детей не могут позволить себе школьные экскурсии.
Кроме того, школьники выражали обеспокоенность ростом стоимости жизни в Великобритании, проблемамы преступности, безопасности в Интернете и экологии. В то же время 14,3% учеников сообщили, что недовольны своим школьным опытом.
В то же время самыми счастливыми детьми считаются в Нидерландах. Только 6,7% школьников указали на недовольство.
Страны Северной Европы – Финляндия и Дания получили также хорошие рейтинги. Так, только 10,8% и 11,3% сообщили о низкой удовлетворенности жизнью соответственно.
Менеджер по политике и связям с общественностью Джек О'Нил отметил, что выводы вызывают тревогу, что приводит и к падению благосостояния.
"Выводы Отчета о хорошем детстве за 2024 год вызывают тревогу и демонстрируют неприемлемую картину благосостояния детей в Великобритании. Это четко показывает, что молодые люди в Великобритании испытывают низшее благосостояние и удовлетворенность жизнью по сравнению с их сверстниками в Европе, и что благосостояние молодых людей также падает", – сказал ОʼНил.
По его словам, значительную роль в этом играет также буллинг. Так, по его словам, Великобритания по вопросу безопасности в школе, чувство принадлежности и издевательства занимает второе место в Европе. Он отметил, что это влияет на успехи в учебе.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему дети в Нидерландах самые счастливые в мире.
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