При МОН откроют детсад для детей сотрудников: стало известно дату и первые подробности

При Министерстве образования и науки Украины откроют детский сад для детей сотрудников в конце октября. Таким образом, будет происходить пилотизация реформы дошкольного образования.

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Об этом сообщила заместитель министра образования и науки по вопросам раннего дошкольного образования и инклюзии Евгения Смирнова в интервью Зеркалу недели. Она объяснила, что такие центры могут появляться при разных учреждениях – министерствах, библиотеках и бизнес-учреждениях, поэтому в них смогут работать родители, у которых есть маленькие дети.

"Дошкольный центр – это садик для небольшой группы детей, который открывают при учреждении – библиотеке, министерстве или даже бизнес-организации. Преимущество центров в том, что для них не нужно отдельное большое здание, если в общине мало детей. А работодатели могут открывать дошкольные центры, чтобы привлечь на работу мам и пап малышей", – рассказала Смирнова .

Она добавила, что уже определены приоритетные общины, в которых будет проходить пилотирование идей, заложенных в новом законе о дошкольном образовании. Таким образом, в регионах будут появляться собственные учебные заведения.

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