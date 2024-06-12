Всё постепенно. Заместительница Лисового рассказала, как изменится изучение английского языка в детских садах

Заместитель министра образования и науки по вопросам раннего дошкольного образования Евгения Смирнова рассказала, что в детских садах изучение иностранного языка будет происходить постепенно. По ее словам, жизнь воспитателей, родителей и детей не изменится кардинально.

Таким образом, планируется предоставить возможность малышам с раннего возраста погрузиться в мир английского языка, что станет важным шагом к их успешному будущему. Об этом Смирнова сообщила в Facebook.

"Понимая все опасения и вопросы, хочу сразу приоткрыть занавес: имплементация английского в садики будет происходить постепенно, не изменяя кардинально жизнь воспитателей, родителей и карапузов", – написала чиновник.

По ее словам, МОН ставит в приоритете мотивацию детей дошкольного возраста к изучению английского языка на начальном этапе, поддержку этого интереса на протяжении всего периода обучения. Кроме того, образовательное ведомство хочет помочь воспитателям и родителям создать атмосферу, в которой обучение будет желанием, а не принуждением.

Для педагогов английского языка состоится обучение, которое поможет углубить их знания в сфере проведения уроков для самых младших. Кроме того, учителя могут обновить базу собственных техник и приемов.

Также с сентября преподаватели иностранного смогут улучшить свои знания по английскому в онлайн-формате. Таким образом, педагоги погрузятся в англоязычную среду, будут постепенно использовать иностранный в повседневном общении, практиковаться в его употреблении в быту, преодолевать языковой барьер, создавать ситуацию успеха для дальнейшей имплементации в детсадах.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о функционировании английского языка в Украине.

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