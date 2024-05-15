Как записать ребенка в детсад: инструкция от МОН

Для того чтобы записать ребенка в учреждение дошкольного образования, сначала нужно выбрать его и пообщаться с руководителем. Директор детсада сможет предоставить информацию о наличии свободных мест и порядке зачисления. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

МОН на официальном сайте объясняет, что становиться в очередь в детсад сразу после рождения не обязательно. Однако если это сделать пораньше, то увеличивается возможность получить место и сэкономить время. Единственное, в чем нужно убедиться родителям, это в том, что они не изменят место жительства в ближайшее время.

Встать в очередь можно в электронном реестре, которым занимаются местные органы управления образованием. Для этого необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте, выбрать ЗДО, указать личные данные и проверить, что регистрация прошла успешно. Когда появится свободное место, статус заявки изменится и родители сообщат о возможности зачисления малыша.

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После этого взрослые должны подать документы в учебное заведение в установленный срок. К ним нужно добавить:

заявление родителей или лиц, их заменяющих;

медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с выводом врача, что ребенок может посещать детский сад;

свидетельство о рождении.

Если у ребенка есть особые образовательные потребности, то родители должны предоставить заключение психолого-медико-педагогической консультации или инклюзивно-ресурсного центра.

В случае, если у ребенка нет прививок, то в детсад нужно предоставить медицинскую справку с выводом комиссии, что малыш может посещать коллектив.

Оплачивать благотворительный взнос родители могут только по желанию. Его обязательность является нарушением законодательства, уверяет МОН. Там советуют в таком случае подавать жалобы в районное управление образования или полиции.

В случае, если в детском саду нет мест, родители могут обратиться в письменной форме в администрацию ЗДО, а затем в местное управление образования для решения вопроса.

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