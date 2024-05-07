Как устроить ребенка ВПЛ в детсад и школу. Инструкция

Дети, которые подверглись вынужденному перемещению, имеют первоочередное право на зачисление в детсады и школы. Для того, чтобы устроить малыша или школьника в учебное заведение, родителям нужно подать заявление о зачислении.

Специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" на официальной странице в Facebook рассказали, какой инструкции нужно следовать взрослым, чтобы ребенок как можно быстрее начал обучение. Подробности читайте дальше.

К заявлению о зачислении ребенка в заведение дошкольного образования нужно также добавить:

копию свидетельства рождения ребенка;

медицинскую справку, установленной формы вместе с выводом о том, что ребенок может посещать детский сад;

копия документа о праве на льготное зачисление (справка ВПЛ или документ, подтверждающий статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов).

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Прием заявлений о зачислении детей может организовываться, в частности с использованием системы электронной регистрации или через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Чтобы устроить ребенка в школу, к заявлению о зачислении нужно добавить:

копию свидетельства рождения ребенка;

медицинскую справку;

копию справки ВПЛ.

Эксперты подчеркнули, что дети-ВПЛ имеют право получать профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на общих основаниях. Кроме того, ученики, которые проживали на временно оккупированной территории, могут продолжить обучение на определенном уровне в Украине за счет государственных средств с проживанием в общежитии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Министр образования объяснил, почему очень важно, чтобы дети ВПЛ учились в школах тех регионов, куда они переехали.

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