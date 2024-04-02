Министр образования объяснил, почему очень важно, чтобы дети-ВПЛ учились в школах тех регионов, куда они переехали

Министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что детей из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) нужно привлекать к очной учебе в школах регионов, где они сейчас живут. Он подчеркнул, что это важно для психосоциального развития школьников, интеграции в общество и их развития.

Об этом чиновник отметил во время конференции "Школьные укрытия: новые правила распределения средств". Лисовой отметил, что по данным МОН, по меньшей мере 121 тысяча учеников сейчас учится дистанционно, а не по месту своего фактического пребывания. По его словам, это сказывается на качестве образования, получаемого учениками во время такого обучения.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда семья, например, выехала из Херсонской или Донецкой областей в западные регионы страны, однако школьник продолжает учиться онлайн в своей родной школе, а не посещает уроки в местном учебном заведении.

Он заверил, что после улучшения ситуации с безопасностью и окончания полномасштабной войны России против Украины, восстановление разрушенных регионов будет происходить динамично, в том числе и в сфере образования.

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"Есть опасения, что мы сейчас потеряем свои школы, своих учителей в тех общинах, откуда дети уехали. Поверьте, когда ситуация с безопасностью изменится, когда линия фронта отодвинется или когда война закончится нашей победой (надеемся, что это произойдет как можно быстрее), те регионы, которые были разрушены, начнут очень динамично восстанавливаться. Весь мир будет инвестировать в них и восстановление их инфраструктуры средства. В частности, там точно будет восстановлено и образование", – сказал министр образования.

Лисовой добавил, что сейчас необходимо пересмотреть сеть учебных заведений, которые работают онлайн, чтобы понять идет ли речь о качестве образования, происходит ли это в интересах детей и способствует ли развитию регионов.

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