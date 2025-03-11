'10-12 учеников – это ненормально'. Элла Либанова объяснила, почему в Украине нужно закрывать малокомплектные школы

Когда в школе учится по 10–12 учеников, дети не получают качественного образования. Обычно, малое количество школьников наблюдается в сельских учебных заведениях, где один учитель может преподавать несколько предметов.

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В этой связи система образования требует введения реформ. В том числе и таких, которые будут предусматривать объединение школ. Об этом отмечает известная ученая, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова в интервью Новой украинской школе.

"Скорее будем вводить разные формы образования. Необходимо будет объединять школы – школа, в которой 10-12 учеников, это ненормальный уровень образования. Школа должна быть местом для детей: их общения, развития, социализации, а уже потом приобретения ими новых знаний", – объясняет ученая.

По ее словам, в селах очень мало детей, поэтому они не могут получить нормальные знания.

"Когда мы начинаем говорить, что в каждом селе должна быть школа, мне плакать хочется. Вопрос не в деньгах, это не вопрос бюджета. Я, как демограф, знаю, что много сел и поселков, где детей очень мало. Эти дети, очевидно, не могут там получить нормальное образование. Если один и тот же учитель приходит и читает географию и историю – у меня уже сомнения. А если это химия и физика", – отмечает Либанова.

Несмотря на это, украинские дети достигают значительных успехов в обучении за границей. Более того, немало школьников возвращалось домой из-за неудовлетворенности качеством образования в таких странах как Германия, Польша, Чехия.

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