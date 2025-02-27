В Украине закроют часть школ с 1 сентября 2025 года: какие учебные заведения в зоне риска и кого это не коснется. Интервью с Сергеем Дятленко

В прошлом году социальные сети и медиапространство всколыхнула новость, что в Украине хотят закрыть школы, где учится менее 45 детей. С 1 сентября 2025 года правительство больше не будет финансировать средствами образовательной субвенции заведения образования, у которых малое количество учеников и которые в большинстве своем находятся в селах. Как заверило Министерство образования и науки Украины, такие изменения должны стимулировать местные органы самоуправления обеспечивать более качественное образование ученикам громад.

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Как будет происходить оптимизация школ в Украине? Какие учебные заведения будут продолжать получать финансирование от государства? Что будет с качеством обучения? Об этом и многом другом OBOZ.UA расспросил у старшего эксперта по образованию Программы Polaris Сергея Дятленко.

– Сергей, объясните нам, пожалуйста, доступным языком: почему закрывают школы?

– Иногда случается, что количество учеников в определенном населенном пункте настолько мало, что школа там не будет выполнять свою задачу.

– Как так? Там ведь есть учителя, которые могут обучать детей. Разве не для этого существуют школы?

– Немного не так. Когда-то давно знания можно было почерпнуть из книги или от учителя. Тогда учитель мог выбирать себе самых перспективных учеников, которым и передавал свои знания. Далее учителя начали обучать всех детей, которые перенимали знания и опыт по мере своих возможностей и желаний, дополняя их материалами из книг.

Со временем количество накопленных человечеством знаний увеличивается, и источников, откуда можно почерпнуть эти знания, тоже становится больше (интернет, ИИ). Сегодня ценность скрывается не в самих знаниях, а в умении их отыскивать, отфильтровывать и применять при решении реальных практических задач.

– Так что учителя могут научить учеников искать эти знания и применять их…

– Да. Но для этого уже недостаточно просто рассказать ученикам материал, заставить прочесть его и изучить. Нужно взаимодействие с другими людьми, чтобы приблизить процесс обучения к реальным условиям общества.

– Что вы имеете в виду под формулировкой "реальные условия"?

– Это работа индивидуальная и командная. К примеру, выполнение лабораторных работ целой группой. В таких условиях дети учатся взаимодействовать со своими сверстниками, решая общие задачи.

Это конкуренция, как во взрослой жизни, когда есть несколько человек с подобными стартовыми условиями и возможностями, стремящимися занять определенную должность, роль или получить статус.

Это пример других, таких, как ты, учеников, побуждающий прилагать усилия для достижения лучших результатов

– Выходит, для обучения нужны не только учителя, но и другие ученики?

– Да. Результаты обучения могут быть индивидуальными, а могут быть коллективными. Коллективные результаты достигаются в коллективе, где заполнены все роли. Это как футбольная команда не может победить, если у нее есть тренер, но не хватает вратаря, правого защитника и нападающего.

– А сколько учеников должно быть, чтобы достигать коллективных результатов?

– Ну, в классе хотя бы 10.

– Ого! А почему тогда в Законе Украины "О полном общем среднем образовании" говорится, что минимальная наполняемость класса составляет 5 учеников?

– Закон определяет минимально допустимую норму. Ведь не каждый год рождается одинаковое количество детей. Так что могут быть случаи, когда классы имеют наполнение 12, 10, 9, 13 и 5 учеников. Чтобы обеспечить постоянство процесса, определена именно такая минимальная наполняемость класса.

– С учениками разобрались, а как насчет педагогов? Сколько учителей нужно для эффективного обучения?

– Здесь лучше говорить не о количестве, а о качестве их работы. Каждый учитель преподает свой предмет, по которому и получал образование. Есть учителя математики, химии, географии, физической культуры. Все они долго учились и прилагали много усилий, чтобы быть не просто учителем, но и глубоко разбираться в своем учебном предмете и методике его преподавания. Когда в школе мало учеников и нет отдельных классов, то учителя не имеют достаточно уроков по своим предметам, чтобы получить надлежащую заработную плату. Тогда они вынуждены дополнительно преподавать и другие учебные предметы, не имея соответствующих навыков.

– А что же тогда делать, если просто нет учителей определенных предметов?

– Если в школе мало детей, то большей частью в этом населенном пункте нет и учителей по всем предметам, и потому эти предметы вынуждены преподавать не профильные специалисты. Также необходимых специалистов можно пригласить из других населенных пунктов. Но тогда возникнут вопросы о затратах времени на доезд в школу таких специалистов или даже возможности такого доезда, ведь школьного автобуса для таких целей специально не выделяют.

– Закрытие всех вакансий специалистами закрывает вопросы организации обучения?

– К сожалению, нет. Ибо учитель – это такой же человек, как и все мы. И он также не защищен от объективных факторов, влияющих на понижение его профессионального уровня. И когда в классах в течение многих лет было всего 5-6 учеников, учителю не нужно было сильно напрягаться, придумывать интересные задачи, применять новые формы и приемы работы, чтобы иметь на уроке рабочую атмосферу и добиваться поставленных целей.

Со временем бывает, что учителя маленьких школ существенно отстают в профессиональном уровне от своих коллег, которым для эффективной работы в классе с 25-30 учениками нужно было быть более подготовленными.

– Что еще, кроме учеников и учителей, оказывает влияние на организацию обучения?

– Очевидно, что важны условия, в которых учатся ученики и работают учителя. Это и здание школы, и уют в классах, и наличие спортивного зала, мест для отдыха; столовая, библиотека, внутренние туалеты. Словом, все, что делает пребывание в школе комфортным. А теперь еще и укрытия необходимы.

– Кто должен все это создать и содержать?

– Основатель школы за свой счет. Основателем коммунальных школ есть городские, сельские и поселковые советы. Поэтому часто при ограниченных ресурсах управленцы принимают решение улучшить условия пребывания в школе для большего количества детей. Да, у больших школ объективно большие шансы на новую кухню и спортивную площадку.

– Обучающее оборудование обязательно поставляется во все школы?

– К сожалению, нет, средств на современное обучающее оборудование для всех точно не хватит. И снова преимущество будет у школ с большим количеством учеников.

– А это правда, что с 1 сентября 2025 года все школы, в которых меньше 45 учеников, Министерство образования закроет?

– Нет. Школу может закрыть только тот, кто ее открыл, то есть учредитель. Почти все школы в Украине основаны городскими, сельскими или поселковыми советами. Следовательно, чтобы их закрыть, нужно, чтобы соответствующее решение было принято депутатами местного совета.

– А если депутаты не примут такое решение, то школа будет работать, даже если в ней будет учиться 40 или 30 учеников?

– Да.

– Так какая же тогда заинтересованность депутатов принимать непопулярные среди населения решения о закрытии школ?

– О необходимости большего количества учеников для качественного обучения мы уже говорили. И управленцы в громаде, и депутаты как никто другой знают об этом. А есть еще и вопросы финансирования образования. Школы финансируют учредитель и государство. Правительство выделяет средства на заработную плату педагогическим работникам. Это достаточно существенная доля средств для громады. Вот государство и побуждает громады закрывать неэффективные школы, отказав в финансировании тех, где количество учащихся меньше 45. Это такое "мягкое принуждение" к принятию решений на местах.

– И как же государство откажет в финансировании?

– Постановлением Кабинета министров Украины, определяющим порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, предусмотрено, что с 1 сентября 2025 года за счет субвенции не осуществляется финансирование учреждений общего среднего образования (кроме начальных школ), в которых меньше 45 человек.

– А как понять "кроме начальных школ"?

– Мы привыкли называть школами все заведения общего среднего образования. Но они делятся на 3 уровня:

начальная школа, где учатся ученики 1–4 классов;

гимназия, где учатся ученики 5-9 классов или 1-9 классов;

лицей для старшеклассников 10–11 классов (но там могут учиться и младшие).

Так вот, начальные школы будут продолжать финансировать независимо от количества учеников.

– А кроме начальных? Есть еще какие-то школы, которые будут финансировать независимо от количества учеников?

– Да, есть. Но для этого следует понять, что школы (как помещения с учителями) могут быть отдельными юридическими лицами, и тогда ими полностью руководит директор этой школы. А могут быть структурными подразделениями других школ (филиалами), и тогда ими руководит директор школы, к которой присоединен этот филиал. На начальные школы и гимназии, которые являются филиалами других гимназий или лицеев, ограничение финансирования также не распространяется.

– То есть субвенция для учителей гимназии, которая является филиалом и будет иметь меньше 45 учеников, также будет начисляться?

– Да. Ведь теперь эти учителя будут считаться работниками школы, к которой филиал присоединен, а ученики – учениками такой школы. Фактически для учеников и их родителей ничего не меняется.

– Но как же тогда с качеством обучения, о котором мы говорили в начале разговора, и определили, что оно возможно при наличии определенного количества учеников?

– В сложных вопросах нет простых решений. Важно понимание, что наполняемость классов должна быть достаточной, но при определенных условиях приходится сознательно выбирать "меньшее зло".

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