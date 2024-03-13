В Украине хотят закрыть школы, где учится менее 45 детей: что будет с учениками и учителями. Разъяснение МОН

Министерство образования и науки Украины приняло решение с 1 сентября 2025 года закрыть школы, в которых учится менее 45 детей и которые в большинстве своем находятся в селах. Образовательное ведомство объяснило, что такие изменения будут касаться только учеников 5-11 классов. То есть, дети, которые ходят в начальную школу, смогут и дальше посещать ближайшее к месту жительства учебное заведение.

В объяснении, опубликованном на официальном сайте МОН, указано, что платить зарплаты педагогам, работающим в школах с количеством учеников менее 45 человек, из государственного бюджета не будут. Такие учителя смогут работать в опорных школах с обеспечением подвоза. Или же продолжать преподавать в малокомплектном учебном заведении, однако только если местные органы будут выделять деньги на их финансирование из собственного бюджета.

Школьникам 5-11 классов должен быть обеспечен подвоз в опорную школу с сопровождением учителя. МОН отмечает, что государство выделяет средства на закупки автобусов.

Посещать опорную школу могут дети из разных населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 30 километров. Такие учебные заведения могут вместить большее количество школьников, обеспеченны соответствующими педагогами и лучше оснащены. Кроме того, учителя благодаря наполняемости классов могут использовать разные форматы обучения, например, проектную работу.

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Начальные школы, в которых учится менее 45 учеников, будут и дальше финансироваться из государственного бюджета. По мнению МОН, ходить в первые классы дети должны как можно ближе к дому. Более старшие школьники могут осилить дорогу к опорной школе.

Образовательное ведомство объясняет, что такое решение принято по нескольким причинам и главная из них – предоставить украинским детям качественное образование. Ведь в тех школах, где меньше 45 учеников, один класс посещает 5-6 школьников. Поэтому они учатся на индивидуальной форме или в соединенных классах, к которым ходят дети всех возрастов.

"В школах I-III ступеней, в которых учатся менее 45 учеников, в одном классе учатся 5-6 учеников, а за неимением возможности сформировать класс дети учатся на индивидуальной форме или в соединенных классах (начальная школа), которые объединяют детей всех возрастов. Это приводит к тому, что дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и не видят примеров для подражания", – говорится в объяснении МОН.

Кроме того, в таких учебных заведениях обычно не хватает и учителей. А те, которые раотают, не получают достойной зарплаты из-за недостаточного количества часов по своему профильному предмету. Кроме того, в малокомплектных школах педагоги нередко имеют дополнительную нагрузку, преподавая не свой предмет.

Образовательное ведомство также пояснило, что согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, подростки из сел отстают от своих сверстников из городов на 4,5 года. Подобные результаты показывает и НМТ, на котором сельские школьники имеют хуже показатели по предметам, чем городские.

Однако обучение детей из сел обходится государству дороже, чем учеников из городов и не оправдывает такие расходы. Ведь качество образования в сельских районах отстает.

МОН отметило, что принятое решение требует времени на обсуждение и подготовку общин, поэтому изменение сети школ будет внедряться с 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября 2026 года такие изменения начнут действовать и для учебных заведений, в которых учится менее 60 школьников.

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