Зарплаты хватает на еду, перегруженность и дискриминация: молодые учителя назвали самые большие проблемы в школе

Украинские молодые учителя назвали самые большие проблемы, с которыми они сталкиваются во время работы в школе. В частности, некоторые из них отметили, что зарплаты едва хватает на еду, а некоторые даже голодали несколько дней, ведь было недостаточно средств. Кроме того, 75% принявших участие в исследовании педагогов, отметили, что они перегружены.

Анонимный опрос провела Новая украинская школа осенью 2023 года. Молодые специалисты также указывали на проблемы дискриминации и систематическое посягательство на их личное время. Больше педагогов возмущают проблемы несправедливого распределения нагрузки и попыток от коллег "переложить обязанности".

Учителя комментируют:

"Конечно, что пойти в образование – это отрицательный опыт. 5 лет назад за зарплату учителя можно было как-то жить. Сейчас я работаю сугубо на еду и то на самую дешевую. Ищу новую работу", "Однажды голодал несколько дней из-за нехватки средств".

Опрошенные молодые педагоги отмечали, что перегруженность испытывают все учителя независимо от возраста. Однако некоторые из них отмечали, что их тяготят дополнительными заданиями из-за их возраста. Чуть больше 5% отметили, что их оберегают, ведь они молодые.

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Чаще всего на молодых специалистов перекладывали следующие дела:

помощь в технических вопросах;

ведение документации за коллег;

ведение кружков (не по собственному желанию);

участие в воспитательных мероприятиях;

принуждение к участию в разных конкурсах;

принуждение к повышению квалификации;

безвозмездные замены;

работа на территории школы в качестве технического работника, ремонтные работы по школе;

исполнение обязанностей администрации (без оплаты).

Учителя обращали внимание, что в основном их старшие коллеги не умели и не хотели учиться овладевать современными цифровыми технологиями, поэтому их обязанности переводились на младших педагогов.

Кроме этого, на специалистов до 30 лет возлагали обязанности, связанные с реформой образования во время военного положения. В частности, разработка критериев оценки, вечерние встречи с детьми, которые учатся экстерном, навязывание часов по предметам не по специальности молодого учителя, поручение "проблемных классов" и прочее.

В случае дискриминации почти половина педагогов отметила, что это невозможно в их коллективе. Однако более 40% ответило, что от отдельных коллег или администрации испытывают такие проявления.

По результатам опроса стало известно, что учителя не хотят быть классными руководителями. Предполагается, что это связано с несоответствием количества обязанностей и материальной награды. Кроме того, педагоги также отмечали, что их исключают из коллективной жизни.

Дополнительно молодые специалисты указали частные случаи:

"подстрекательство" детей против молодого учителя;

создание в коллективе удручающей атмосферы страха перед администрацией;

полное отсутствие поддержки в проблемных вопросах;

старшие коллеги агрессивно не воспринимают молодых;

постоянная концентрация на ошибках молодого учителя;

приписывание успехов и достижений учителя коллективу, а не конкретному специалисту;

перевод на учителя обязанностей школьного психолога, социального педагога;

давление на учителя с целью получить высшие баллы для конкретных учеников.

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