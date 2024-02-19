Где в Украине работает больше молодых учителей и почему они бегут из сел. Результаты исследования

Количество молодых учителей в Украине постепенно уменьшается в сельских местностях, а в городских школах их становится больше. В частности, с 2017 года педагогов до 30 лет в селах стало меньше на 9,5%.

Такие данные стали известны из результатов исследования Института образовательной аналитики. Там предполагают, что работа в сельской школе, несмотря на реформирование, не привлекает молодежь.

Согласно показателям дашборда образовательных индикаторов средний возраст педагога в Украине составляет 46,1 год. Больше всего молодых учителей в Ривненской области (42,6). Наименьшее количество – в Черниговской и Черкасской (47,7).

Сравнивая 2020/2021 и 2017/2018 учебные годы, доля учителей до 30 лет уменьшилась на 32,5%. Количество педагогов, которым более 60 лет, увеличилось на 15,1%.

Такая же ситуация наблюдается и у категории учителей, работающих в школах менее трех лет. В частности, с началом внедрения реформы Новой украинской школы, в сельской местности количество педагогов уменьшилось на 9,6%.

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Исследователи также обратили внимание, что учителей до 30 лет и работающих в школах менее трех лет нельзя сравнивать. В частности, это объясняется несколькими причинами:

стаж до 3 лет могут иметь не только молодые учителя, но и те, кто пошел работать в школы не сразу после окончания высшего образования;

документ о высшем педагогическом образовании могли получить учителя, которые уже не первый год работают в школе.

Там также добавили, что среди общего количества педагогов в школах только 66,6% получили за последние три исследуемых года диплома о высшем образовании.

Кроме этого, ученые отметили и сокращение количества учителей-мужчин, в том числе и в сельской местности. Процентная часть составляет 6,6%.

"Анализ распределения педагогических работников по гендерному показателю позволяет сделать следующие выводы. В городах наблюдается незначительный рост показателя "количество учителей-мужчин в учреждениях общего среднего образования". В селах же доля педагогов-мужчин больше, чем в городах. В сельских учреждениях общего среднего образования каждый десятый педагогический работник – мужчина, в городах – каждый шестнадцатый", – говорится в исследовании.

Там также добавили, что принятые изменения в рамках реформирования школьного образования не повлияли на желание молодежи выбирать профессию педагога или оставаться работать в образовательных учреждениях.

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