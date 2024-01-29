ВНО для учителей: стало известно наименее популярные специальности, на которые можно подать заявления

Министерство образования и науки Украины обнародовало список специальностей, на которые учителя могут подать заявки для прохождения сертификации. Наибольшее количество свободных для регистрации мест для педагогов математики – 423. Также 368 учителей украинского языка и литературы 5-6 классов Новой украинской школы могут принять участие в оценке.

Об этом сообщили на официальном сайте образовательного ведомства. Там также говорится, что участники смогут подать заявку до 30 января.

Для педагогов истории и гражданских дисциплин и учителей начальных классов была исчерпана квота, поэтому регистрация для них уже завершена.

Среди общего допустимого количества заявок по состоянию на 26 января 1482 учителя начальных классов из 1500 зарегистрировались на сертификацию. 632 украинского языка и литературы из 1000 возможных. 577 математики из 1000. Максимальные 500 по истории и гражданским дисциплинам.

На втором этапе педагоги могут регистрироваться независимо от места регистрации. То есть, если для учителя любой специальности закончились свободные места в его регионе, он может подать заявку в других.

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Напомним, что для некоторых регионов досрочно прекратилась регистрация для учителей на сертификацию еще 25 января.

С 26 января стартовал дополнительный период, когда можно подать заявку для участия. Он продлится до 30 января.

В течение этого времени зарегистрироваться смогут учителя начальных классов, математики и украинского языка и литературы, которые обеспечивают реализацию нового Государственного стандарта на первом цикле базового общего среднего образования, учителя истории и гражданских дисциплин, которые работают на должности по основному месту работы и имеют стаж педагогической работы не менее двух лет. Подать заявки можно только при условии, что они будут доступны для формирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что части педагогов существенно уменьшат количество задач на сертификации учителей.

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