Некоторые учителя в Украине досрочно завершили регистрацию на сертификацию: что известно

Для некоторых педагогов исчерпано предельное количество карт-заявлений для прохождения сертификации. В частности, это касается учителей начальных классов и украинского языка и литературы для некоторых регионов.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Там также отметили, что для педагогов истории и гражданских дисциплин регистрация на ВНО приостановлена досрочно, поскольку исчерпана общегосударственная квота.

25 января было зарегистрировано такое количество педагогов:

355 начальных классов

615 украинского языка и литературы

562 математики

487 истории и гражданских дисциплин

Для учителей начальных классов завершено досрочно в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Украинский язык и литература – в Винницкой, Закарпатской, Сумской областях.

Истории и гражданские дисциплины — в г. Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Черниговская область.

С 26 января стартовал дополнительный период, когда можно подать заявку для участия и который продлится до 30 января.

В течение этого времени зарегистрироваться смогут учителя начальных классов, математики и украинского языка и литературы, которые обеспечивают реализацию нового Государственного стандарта на первом цикле базового общего среднего образования, учителя истории и гражданских дисциплин, работающих на соответствующей должности по основному месту работы и стаж педагогической работы не менее двух лет. Подать заявки можно только при условии, что они будут доступны для формирования.

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