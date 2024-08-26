Сергей Дятленко назвал 9 важных документов, которые изменят школьное образование в 2024/2025 учебном году

В 2024/2025 учебном году школьное образование в Украине ожидают некоторые изменения. В частности, перевестись из одной школы в другую можно будет в электронном формате, учеников будет ждать новая система оценивания, а для педагогов должны появиться усовершенствованные правила проведения сертификации.

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Образовательный эксперт Сергей Дятленко собрал 9 новых документов, которые изменят школьное образование в новом учебном году. Списком он поделился в Facebook.

9 новых документов, которые изменят школьное образование в 2024-25 учебном году по версии Сергея Дятленко:

Новая редакция Типовой образовательной программы для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Согласно приказу Министерства образования и науки, существенные изменения произойдут в Типовых учебных планах, что приведет к трансформации расписания и погрузки школьников и учителей. Предусмотрена большая автономия учебных заведений в определении направления вектора содержания образования.

Рекомендации по оцениванию результатов обучения учеников 5-9 классов Новой украинской школы. Теперь аттестация школьников не будет простой. В частности, шаблон привычного табеля обучающих достижений теперь размещается на 7 листах.

обучения учеников 5-9 классов Новой украинской школы. Теперь аттестация школьников не будет простой. В частности, шаблон привычного табеля обучающих достижений теперь размещается на 7 листах. Положение об аттестации педагогов. В прошлом году документ имел немало пробелов, отмечает Дятленко. Поэтому в этом году должна появиться новая редакция, которая будет существенно отличаться по существу от предыдущей версии.

В прошлом году документ имел немало пробелов, отмечает Дятленко. Поэтому в этом году должна появиться новая редакция, которая будет существенно отличаться по существу от предыдущей версии. Положение о дистанционном обучении. В документ еще не приняты изменения, однако они вызывают вопросы. В частности, и когда эти нормы будут вводиться. По словам образовательного эксперта, если это произойдет с этого учебного года, роль и место в рейтинге Порядка и условий получения общего среднего образования возрастет существенно.

В документ еще не приняты изменения, однако они вызывают вопросы. В частности, и когда эти нормы будут вводиться. По словам образовательного эксперта, если это произойдет с этого учебного года, роль и место в рейтинге Порядка и условий получения общего среднего образования возрастет существенно. Порядок и условия получения среднего образования в коммунальных учреждениях общего среднего образования в условиях военного положения в Украине. По прогнозам Дятленко, уже в этом году приказ заработает много где. Основная его идея заключается в организации учебного процесса в очной форме, или дистанционной по новым правилам. В противном случае деятельность школы будет остановлена.

Порядок зачисления, отчисления и перевода учеников в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования. Изменения в Порядок вступили в силу с 1 августа 2024 года. Основная их идея состоит в том, что зачисление/перевод/отчисление школьников будет осуществляться исключительно в электронном автоматизированном режиме с использованием программно-аппаратного комплекса Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ).

Изменения в Порядок вступили в силу с 1 августа 2024 года. Основная их идея состоит в том, что зачисление/перевод/отчисление школьников будет осуществляться исключительно в электронном автоматизированном режиме с использованием программно-аппаратного комплекса Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ). С 1 сентября 2024 года наполняемость учеников в классах начальной школы не может превышать 24 школьника. Изменения вводятся начиная с 1 класса.

Создание защищенного пространства (помещений для физической защиты), позволяющего осуществлять учебный процесс в очном режиме в учебных заведениях, не имеющих укрытий. Под защищенным пространством подразумевается помещение, часть здания и сооружения учебного заведения, не являющиеся объектом фонда защитных сооружений гражданской защиты и предназначенные для обеспечения укрытия участников образовательного процесса от побочного (непрямого) действия обычных средств поражения путем уменьшения влияния чрезмерного давления воздушной ударной волны и действия обломков при применении средств поражения. Такие пространства можно будет создавать по решению ОВА на территории с удовлетворительным или умеренным уровнем риска безопасности, определенным в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования, отмечает специалист.

(помещений для физической защиты), позволяющего осуществлять учебный процесс в очном режиме в учебных заведениях, не имеющих укрытий. Под защищенным пространством подразумевается помещение, часть здания и сооружения учебного заведения, не являющиеся объектом фонда защитных сооружений гражданской защиты и предназначенные для обеспечения укрытия участников образовательного процесса от побочного (непрямого) действия обычных средств поражения путем уменьшения влияния чрезмерного давления воздушной ударной волны и действия обломков при применении средств поражения. Такие пространства можно будет создавать по решению ОВА на территории с удовлетворительным или умеренным уровнем риска безопасности, определенным в соответствии с Методикой оценки рисков безопасности в системе образования, отмечает специалист. Порядок ведения учета детей дошкольного, школьного возраста, воспитанников и учеников. Применяется с 01.07.2024 г. и направлен на использование программно-аппаратного комплекса АИКОМ при сборе и обработке данных о детях.

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