10 важнейших изменений, ожидающих школьников и учителей в 2024/2025 учебном году

Украинских школьников и учителей ждут перемены с началом 2024/2025 учебного года. В частности, у участников образовательного процесса появятся уроки счастья, "Школа офлайн" и некоторые цифровые изменения, как приложение "Мрія".

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10 изменений, ожидающих учеников и педагогов в новом учебном году собрала Новая украинская школа. Детальнее – читайте дальше в материале.

Школа офлайн

Полноценная реализация политики "Школа офлайн" состоится в 2025-2026 учебном году. Несмотря на это, некоторые изменения будут происходить с 1 сентября 2024 года. В частности, обучение перемещенных детей по месту нахождения, их количество в дистанционных классах будет предусматривать не менее 20 учеников, а школьники, что находятся за границей, будут изучать только украиноведческий компонент.

Реформа профильного образования

Ученики 10-12-х классов будут учиться по индивидуальным образовательным траекториям. В это время у школьников уменьшится количество часов для изучения обязательных предметов, а по выбору наоборот вырастет. В 2024-2025 учебном году состоится пилотирование реформы старшей школы, в которой примут участие 100-150 учебных заведений.

"Защита Украины"

Девушки и ребята будут изучать этот предмет вместе, без разделения на группы и без разных тематических планов. Ученики будут учить основы медицинской помощи, упражняться по стрельбе и управлению беспилотниками, знакомиться с основными аспектами оборонной сферы Украины. Уроки будут проходить один день в месяц, который будет полностью посвящать предмету.

Историческое образование

В июле 2024 года Министерство образования и науки решило объединить изучение истории Украины и Всемирной истории. Такое решение образовательное ведомство согласовало для того, чтобы учащиеся изучали дисциплину комплексно. Это сделает важный шаг к изменениям в историческом школьном образовании по мнению управленцев.

Уроки счастья

Курс разработан для дошкольников и учеников 1–7-х классов, на котором дети будут учить как беспокоиться о собственном ментальном здоровье и благополучии окружающих. Предмет не будет обязательным и его не будут изучать по отдельности.

Приложение "Мрія"

В сентябре 2024 года состоится запуск образовательного приложения "Мрія". Школьники смогут пользоваться библиотекой контента, планом дня и т.д. родителями в чатах Родители же смогут легче и быстрее привлекаться в обучение детей, а также узнавать их достижения и сильные стороны.

Офицеры безопасности

Первые офицеры безопасности появились в приграничных и прифронтовых школах Украины еще в январе 2024 года. Они будут закреплены за каждой школой, а их задача – следить за безопасностью учащихся, общаться с экстренными службами, контролировать пропускной режим.

Апробация учебников

С сентября 2024 за экспертизу и конкурс учебников будет отвечать Украинский институт развития образования (УИРО). Важную роль в этом процессе будут играть школы и учителя. В частности, они будут пользоваться пособиями на уроках, проводить за ним диагностические работы, а также давать обратную связь издателям, что именно следует улучшить или изменить в учебнике.

Новый образовательный омбудсмен

В новом учебном году права педагогов, родителей и учащихся будет отстаивать новый образовательный омбудсмен. В августе завершилась каденция первого образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, а МОН объявило о конкурсном отборе нового.

Обновление типовой программы для 5-9 классов

У учителей появится больше гибкости во внедрении учебных планов и вариативных интегрированных курсов, а школы смогут выделять резервные часы для преодоления образовательных потерь. Обновленная программа предлагает определять их на основе минимального, а не рекомендуемого количества часов, как это было в предыдущей программе. Изменения предлагают увеличение количества часов гражданского и исторического образования, определение количества часов на межотраслевые интегрированные курсы и обновление перечня действующих модельных программ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что изменится для старшеклассников с 1 сентября.

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