МОН утвердило обновление в образовательной программе для 5–9 классов: что изменится в школах

Министерство образования и науки (МОН) утвердило обновление программы для 5-9 классов. Согласно ей изменится распределение учебной нагрузки между предметами, что позволит сделать образование более гибким и реализовывать интеграцию между дисциплинами.

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Образовательное ведомство отметило, что увеличение количества часов для изучения различных предметов и интегрированных курсов до определенного предела будет происходить за счет финансирования из государственного бюджета. Об этом МОН сообщило на официальном сайте.

"Обновленный механизм учебное заведение может использовать для построения образовательных траекторий в разных классах одной параллели, увеличивая количество часов на те образовательные компоненты, которые являются приоритетными для соискателей образования в определенном классе", – говорится в сообщении.

Для каждого класса предусматривается резерв часов в неделю для всех дисциплин. В частности, для 5 класса – 7,5 часов, для 6-го – 9,5, для 7-9 – по 6,5 часов.

Кроме того, определено количество часов на интегрированные и межотраслевые курсы, обновлено описание инструментария оценивания, добавлены требования к организации образовательного процесса в классах с обучением на языке коренного народа и/или национального меньшинства. А также определены требования к модельным учебным и учебным программам.

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